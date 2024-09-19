بطولة الإمارات "تي 20" تستقطب أبرز لاعبي الكريكت العالميين

"من المقرر أن يدخل فريق دبي كابيتالز، المتأهل إلى نهائيات الموسم الثاني، الموسم الثالث بتشكيلة متميزة. يضيف حارس مرمى جزر الهند الغربية، شاي هوب، عمقاً كبيراً إلى احتياطيات الضرب، حيث يتمتع بسجل مذهل في مباريات او دي ايه ، حيث خاض 124 مباراة وسجل 16 قرناً بمعدل 50.26. كما مثل هوب الفريق في كأس العالم اي سي سي للرجال تي 20 لعام 2024. ومن بين التعاقدات الجديدة الأخرى لفريق كابيتلز، لاعب الرمي بالساق جيفري فانديرساي، الذي كان أحد أبرز اللاعبين في فوز سريلانكا الأخير في سلسلة مباريات او دي ايه على الهند، بالإضافة إلى النجم الأفغاني جولبادين نياب، والرامي الأيسر من جزر الهند الغربية أوبيد ماكوي، والضارب الأسترالي جو بيرنز، الذي أصبح الآن مؤهلاً لتمثيل إيطاليا."