بطولة الإمارات "تي 20" تستقطب أبرز لاعبي الكريكت العالميين
من المقرر أن يكون الموسم الثالث من دوري "دبي ورلد انترناشونال ليوغ تي 20" مليئاً بالكريكيت عالي المستوى حيث انضم بعض أكبر الأسماء في اللعبة إلى الامتيازات الستة كتعاقدات جديدة.
وبدأت فترة التعاقد مع لاعبين جدد في يونيو/حزيران الماضي وانتهت يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول.
من المقرر أن يقام الموسم الثالث من دوري تي 20 على غرار الدوري الهندي الممتاز في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 11 يناير إلى 9 فبراير 2025، في دبي وأبو ظبي والشارقة.
وسيضم الموسم الثالث نجوم تي 20 الدوليين مثل جيسون روي (شارقة واريرز)، وفخر زمان (ديسرت فريبس)، وشاي هوب (دبي كابتيلز)، ولوكي فيرجسون (ديسرت فريبس)، وروستون تشيس (ابو ظبي نايت رايدرز)، وماثيو ويد (شارقة واريرز)، وإبراهيم زادران (غلف غانتس)، وروماريو شيبرد (اي ام اميرتس).
ويعود نجم إنجلترا الشامل "جوس أتكينسون" (شارقة واريرز) إلى المنافسة بعد ظهوره مع فريق فايبرز في الموسم الأول. استولى الرامي ذو الذراع اليمنى على 34 ويكيت في ستة اختبارات في صيف إنجلترا 2024.
وسيمثل الرامي السريع "توم كوران" أبطال الموسم الأول لفريق غلف غانتس.
"من المقرر أن يدخل فريق أبوظبي نايت رايدرز، الذي قام بدور الإبعاد في الموسم الثاني، الموسم الثالث بتشكيلة قوية، وقد تم تعزيز الفريق بضم نجوم جزر الهند الغربية، "روستون تشيس" و"جوداكيش موتي"، الذي يُعتبر لاعب رمي يساري بارع."
كان تشيس وموتي جزءاً من فريق جزر الهند الغربية في بطولة كأس العالم اي سي سي للرجال تي 20 لهذا العام وقدما بعض العروض الرائعة لمضيفي البطولة.
كما تعاقدت "اي دي كي ار" أيضاً مع لاعب أفغانستان الصاعد غضنفر، واللاعب متعدد المهارات من الولايات المتحدة حسن خان (قائد منتخب باكستان تحت 19 عاماً السابق)، واللاعب متوسط السرعة من جزر الهند الغربية تيرينس هيندز.
"عزز فريق ديسرت فريبس، الذي وصل إلى نهائيات الموسم الأول، تشكيلته ببعض التعاقدات المثيرة. فقد قدم لاعب الافتتاح الباكستاني فخر زمان أداءً رائعاً في بطولة كأس العالم اي سي سي مين او دي ايه لعام 2023، وكان أيضاً جزءاً من المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم اي سي سي مين تي 20 لعام 2024. كما سيضيف النيوزيلندي السريع لوكي فيرغسون قوة نيران حقيقية إلى هجوم فريق ديسرت فريبس في الموسم الثالث."
الثلاثي الإنجليزي دان لورانس وماكس هولدين (دبي كابتيلز – الموسم الثاني) وديفيد باين هم الثلاثة الآخرين الذين تعاقد معهم فريق فريبس للموسم الثالث.
"من المقرر أن يدخل فريق دبي كابيتالز، المتأهل إلى نهائيات الموسم الثاني، الموسم الثالث بتشكيلة متميزة. يضيف حارس مرمى جزر الهند الغربية، شاي هوب، عمقاً كبيراً إلى احتياطيات الضرب، حيث يتمتع بسجل مذهل في مباريات او دي ايه ، حيث خاض 124 مباراة وسجل 16 قرناً بمعدل 50.26. كما مثل هوب الفريق في كأس العالم اي سي سي للرجال تي 20 لعام 2024. ومن بين التعاقدات الجديدة الأخرى لفريق كابيتلز، لاعب الرمي بالساق جيفري فانديرساي، الذي كان أحد أبرز اللاعبين في فوز سريلانكا الأخير في سلسلة مباريات او دي ايه على الهند، بالإضافة إلى النجم الأفغاني جولبادين نياب، والرامي الأيسر من جزر الهند الغربية أوبيد ماكوي، والضارب الأسترالي جو بيرنز، الذي أصبح الآن مؤهلاً لتمثيل إيطاليا."
وأضاف الفائزون بالموسم الافتتاحي لفريق غلف غانتس اللاعب الأفغاني إبراهيم زادران إلى تشكيلة الموسم الثالث.
التعاقدات الجديدة الأخرى للموسم الثالث لفريق نيويورك جاينتس هي الرامي السريع الإنجليزي تيمال ميلز، والرامي السريع الأيرلندي مارك أداير، والرامي الأفغاني وحيد الله زادران، ولاعب خط الهجوم الإنجليزي آدم ليث وكوران.
أضاف حامل اللقب ام ايه ايمرتس قوة شاملة إلى فريقه المثير للإعجاب من خلال التعاقد مع نجم ويست انديا الشامل روماريو شيبرد، الذي أثبت أنه فائز بالمباريات سواء من خلال رمياته السريعة أو ضرباته القوية في بطولة تي 20. ومن بين اللاعبين الجدد الآخرين الذين تعاقد معهم ام ايه ايمرتس حارس المرمى الإنجليزي توم بانتون (غلف غانتس الموسم الأول، دبي كابتلزالموسم الثاني) والرامي الأيسر الأفغاني فريد أحمد.
نجح فريق الشارقة واريرز في تكوين فريق مليء بالنجوم من خلال التعاقدات الجديدة للموسم الثالث بقيادة النجوم الإنجليز جيسون روي وعادل راشد وأتكينسون. كما أضاف حارس المرمى الأسترالي ماثيو وايد خبرة غنية وخبرة إلى الفريق.
يمكن للفرق إضافة المزيد من اللاعبين أو البدلاء إلى فرقها بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية لبطولة اي ال تي 20. كما يمكن للفرق إضافة لاعبين إضافيين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرقها من خلال عملية اختيار ستتم بعد انتهاء بطولة دبي ورلد اي ال لت 20 للتطوير الشهر المقبل.
الفرق الستة التي ستشارك في الموسم الثالث من بطولة دبي ورلد اي ال لت 20 اعتباراً من 19 سبتمبر 2024:
ابو ظبي نايت رايدرز
الموقعون الجدد: غضنفر، جوداكيش موتي، حسن خان، روستون تشيس وتيرانس هندز.
الاحتفاظات: أديتيا شيتي، علي خان، أليشان شرفو، أندريه راسل، أندريس غوس، شاريث أسالانكا، ديفيد ويلي، جو كلارك، لوري إيفانز، مايكل بيبر وسونيل نارين.
ديسرت فريبس
الموقعون الجدد: دان لورانس، ديفيد باين، فخر زمان، لوكى فيرجسون وماكس هولدين.
الإبقاء على: آدم هوز، أليكس هيلز، علي نصير، عزام خان، باس دي ليدي، لوك وود، مايكل جونز، محمد أمير، ناثان سوتر، شرفان روثرفورد، تانيش سوري، ووانيندو هاسارانغا.
دبي كابيتلز
الموقعون الجدد: آدم روسينجتون، براندون ماكمولين، جاروكا سانكيث، جولبادين نياب، جيفري فانديرساي، جو بيرنز، جو ويذرلي، نجيب الله زادران، عبيد ماكوي، سكوت كوجيليين، شرف الدين أشرف وشاي هوب.
الإبقاء على: داسون شاناكا، ديفيد وارنر، دوشمانثا شاميرا، حيدر علي، رجا عاكف، روفمان باول، سام بيلينغز، سيكندر رضا، ظاهر خان، جيك فريزر ماكغورك وأوليفر ستون.
غلف غانتس
الموقعون الجدد: آدم ليث، دومينيك درايكس، دانيال وورال، إبراهيم زادران، مارك أداير، توم كوران، تيمال ميلز ووحيد الله زادران.
الاحتفاظات: أيان أفزال خان، بليسينج موزارباني، كريس جوردان، ديبندرا سينغ أيري، جيرهارد إيراسموس، جيمي أوفيرتون، جيمس فينس، جيمي سميث، جوردان كوكس، محمد زهيب زبير، ريحان أحمد، وشيمرون هيتماير.
اي ام اميرتس
الموقعون الجدد: روماريو شيبرد، توم بانتون، فريد أحمد، توماس جاك دراكا، بن تشارلزوورث.
الاحتفاظ: أكيل حسين، أندريه فليتشر، دانييل موسلي، دواين برافو، فضل الحق فاروقي، جوردان طومسون، كيرون بولارد، كوسال بيريرا، محمد روحيد خان، محمد وسيم، نيكولاس بوران، نوستوش كينجيجي، فيجاياكانث فياسكانث، وقار سلامخيل.
شارقة واريرز
اللاعبون الجدد: آدم ميلن، عادل راشد (لعب لفريق ووريورز في الموسم الثاني كاختيار وايلد كارد)، أشتون آجار، أفيشكا فرناندو، بانوكا راجاباكسا، دانيال سامز، جاس أتكينسون، هارميت سينغ، جيسون روي، كريم جانات، كيمو بول، ماثيو ويد، فيرانديب سينغ وتيم سيفيرت.
الاحتفاظات: ديلشان مادوشانكا، جونسون تشارلز، جونايد صديق، محمد جواد الله، كوسال منديس، لوك ويلز، بيتر هاتزوجلو وتوم كولر كادمور.