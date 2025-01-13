بضربة مذهلة.."كادمور" ينقذ فريق "الشارقة ووريورز" في بطولة "آي إل تي 20"

وتحت حلقة النار المبهرة في ملعب دبي الدولي، تمكّن "كولر كادمور" (83 من 56 كرة، 6 رباعيات، 4 سداسية) من الحفاظ على رباطة جأشه، حيث جمع بين الحذر والعدوانية بينما قاد فريقه إلى الفوز رغم خسارة الويكيتات على فترات منتظمة في الطرف الآخر.