بضربة مذهلة.."كادمور" ينقذ فريق "الشارقة ووريورز" في بطولة "آي إل تي 20"
قدّم اللاعب الإنجليزي "توم كولر-كادمور" أداءً استثنائياً حيث تغلب فريق "الشارقة ووريورز" على "جولف جاينتس" في مباراة مثيرة في الدقيقة الأخيرة من بطولة الدوري الدولي للكريكيت "آي إل تي 20" يوم الأحد.
وتحت حلقة النار المبهرة في ملعب دبي الدولي، تمكّن "كولر كادمور" (83 من 56 كرة، 6 رباعيات، 4 سداسية) من الحفاظ على رباطة جأشه، حيث جمع بين الحذر والعدوانية بينما قاد فريقه إلى الفوز رغم خسارة الويكيتات على فترات منتظمة في الطرف الآخر.
وبفضل تألقه، تمكن فريق "ووريورز" من تسجيل 174 نقطة في الكرة الأخيرة من جولتهم ليحقق فوزاً مثيراً بثلاثة ويكيت.
وعند نتيجة 2 مقابل 119 في الجولة 13، كان فريق "ووريورز" مسيطراً أثناء مطاردة الهدف.
لكن الفريق الذي يقوده "تيم ساوثي" عانى من انهيار في الضرب عندما سقط لاعب الإمارات العربية المتحدة المخضرم "روهان مصطفى" (45 من 33 كرة) بعد شراكته الرائعة التي بلغت 105 محاولات مع "كولر كادمور".
لكن "كولر كادمور" ظلّ قوياً حتى الكرة الأخيرة ليحقق الفوز لفريقه.
وفي وقت سابق، سجل "رحان أحمد" أعلى نتيجة بتسجيله 46 نقطة من 27 كرة حيث سجل "جاينتس" 174 نقطة مقابل سبع نقاط في 20 جولة.
وكان لعب قائد فريق "ووريورز" "ساوثي" بالكرة رائعاً، حيث سجل 3 ويكيتات مقابل 30 محاولة فقط في أربع جولات.
وفي الوقت نفسه، سجل لاعب الافتتاح "فيل سالت" 71 نقطة رائعة من 49 كرة، فيما سجل الشاب الإماراتي "أليشان شرفو" 46 نقطة من 34 كرة، وسجل "أندريه راسل" 30 نقطة، حيث نجح فريق "أبوظبي نايت رايدرز" في تسجيل 166 نقطة من خمس محاولات.
وفي الوقت نفسه، تغلب فريق "دبي كابيتلز" على حامل اللقب فريق "إم آي إمارات" بفارق نقطة واحدة في مباراة افتتاحية مثيرة للموسم الثالث من بطولة "آي إل تي 20" يوم السبت.
النتائج المختصرة
فاز فريق "الشارقة ووريورز" على فريق "جولف جاينتس" بثلاثة ويكيت.
"جولف جاينتس" 174/7 في 20 جولة ("رحان أحمد" 46، "جوردان كوكس" 38، "شيمرون هيتماير" 36؛ "تيم ساوثي" 3/30).
"الشارقة ووريورز" 175/7 في 20 جولة ("توم كولر كادمور" 83 لم يخرج، "روهان مصطفى" 45؛ "مارك أداير" 2/23، "بليسينج موزارابان" 2/27)
لاعب المباراة: "توم كولر كادمور"
"ديزرت فايبرز" تغلب على "أبوظبي نايت رايدرز" بسبعة ويكيتات
"أبوظبي نايت رايدرز" 166/5 في 20 جولة ("فيل سولت" 71 ولم يخرج، "أليشان شرفو" 46، "أندريه راسل" 30، "لوكي فيرجسون" 1 مقابل 26، "محمد أمير" 1 مقابل 29)
"ديزرت فايبرز" 168/3 في 18.4 جولة ("دان لورانس" 70، "سام كوران" 50 ولم يخرج، "فخار زمان" 23، "أندريه راسل" 1 مقابل 15، "شهيد بوتا" 1 مقابل 27، "سونيل نارين" 1 مقابل 29)
لاعب المباراة: "دان لورانس"