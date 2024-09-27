باكستان تستعد لكأس العالم للسيدات"ت20" بنوايا هجومية

عندما يتعلق الأمر بالرمي، قدمت "ساديا إقبال" أداءً رائعاً في العام الماضي. وهي تحتل حالياً المرتبة الثالثة في تصنيفات كأس العالم للكريكيت T20، كما أن "نصرا ساندو" هي ضمن أفضل 10 لاعبات. "نيدا دار" هي أفضل لاعبة في "T20"، ولدينا لاعبتان موهوبتان في الرمي وهما "سيدا أروبا شاه" التي قادت منتخب باكستان للاعبات تحت 19 عاماً في كأس العالم "T20"، و "توبا حسن" التي كانت لاعبة أساسية منذ ظهورها لأول مرة.