"بابار عزام" يستقيل من قيادة فريق الكريكيت الباكستاني
أعلن لاعب الكريكيت الباكستاني "بابار عزام" استقالته من منصبه كقائد للمنتخب الباكستاني للكريكيت، يوم الثلاثاء، من خلال منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب عزام عبر حسابه على تويتر: "أعزائي المشجعين، أود أن أشارككم بعض الأخبار اليوم. لقد قررت الاستقالة من منصب قائد فريق الكريكيت الباكستاني للرجال، اعتباراً من إخطاري لمجلس الكريكيت الباكستاني وإدارة الفريق الشهر الماضي".
وفيما يلي بيانه الكامل:
"لقد كان شرفاً لي أن أقود هذا الفريق، لكن حان الوقت بالنسبة لي للتنحي والتركيز على دوري كلاعب.
كانت القيادة تجربة مجزية، لكنها أيضاً أضافت لي عبئاً كبيراً من العمل. أريد إعطاء الأولوية لأدائي، والاستمتاع باللعب، وقضاء وقت ممتع مع عائلتي، وهو ما يمنحني السعادة.
بعد التنحي من منصب القائد، سأكتسب الوضوح للمضي قدماً ولأركز المزيد من الطاقة على لعبتي ونموي الشخصي.
أنا ممتن لدعمكم الثابت لي وإيمانكم بي. إن اهتمامكم يعني الكثير بالنسبة لي.
أنا فخور بما حققناه معاً وسعيد لمواصلة المساهمة في الفريق كلاعب.
شكراً لكم على حبكم ودعمكم."