"بابار عزام" يستقيل من قيادة فريق الكريكيت الباكستاني

كانت القيادة تجربة مجزية، لكنها أيضاً أضافت لي عبئاً كبيراً من العمل. أريد إعطاء الأولوية لأدائي، والاستمتاع باللعب، وقضاء وقت ممتع مع عائلتي، وهو ما يمنحني السعادة.