انطلاق بطولة أبوظبي"تي "10بمشاركة 10 فرق للمرة الأولى
مع انطلاق النسخة الأحدث من بطولة أبوظبي تي 10 يوم الخميس، اجتمع ممثلو جميع الفرق العشرة المشاركة في استاد زايد للكريكيت يوم الأربعاء للتحدث إلى وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي قبل البطولة.
وسلط القادة الضوء على خطط الموسم وأوضحوا كيف أن إضافة فريقين سيرفع مستوى المنافسة ويضيف المزيد من الإثارة إلى البطولة.
وستكون بطولة أبو ظبي T10 لعام 2024 هي الموسم الأكبر في التاريخ بمشاركة 10 فرق.
وأعرب محمد نبي، قائد فريق عجمان بولتس الذي تم تشكيله حديثاً، عن سعادته بظهور نجم الموسم.
"أشعر بالسعادة لكوني جزءًا من الدوري الذي يعد بطلاً في تقديم ونشر لعبة الكريكيت T10 في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن هذا هو موسمنا الأول، إلا أننا واثقون جدًا ونتدرب جيدًا لجعل الموسم لا يُنسى للفريق"، قال نبي.
وأكد رحمان الله جورباز، قائد فريق نوابس، تصريحات نبي.
وقال جورباز "الفريق في حالة جيدة. إنه الموسم الأول للفريق ونحن سعداء بجعله رحلة مثيرة وناجحة. النواب هنا للبقاء".
يبدأ فريق نيويورك سترايكرز، بطل الموسم السابع، الدفاع عن لقبه يوم الجمعة 22 ضد فريق موريسفيل سامب أرمي.
وقال نائب قائد الفريق محمد أمير: "لقد حققنا نجاحًا كبيرًا في الموسم الماضي وسنحاول تكرار ذلك هذا الموسم أيضًا والفوز باللقب الثاني على التوالي. جميع اللاعبين متحمسون للعودة إلى العمل في الملعب والاستمتاع بأسبوعين رائعين من لعبة الكريكيت".
كما أعرب روهان مصطفى عن سعادته بالانضمام إلى سامبدوريا أرمي كقائد هذا العام.
وقال مصطفى "أشعر بالسعادة لكوني جزءًا من هذا الفريق الرائع وهذه البطولة. الهدف واضح وهو قيادة الفريق إلى لقب البطولة. ومع ذلك، من المهم في الوقت نفسه ضمان استمتاع اللاعبين بالعملية والرياضة وتقديم أداء يستحق الاستمتاع به لمشاهدينا".
ويتطلع فريق أبو ظبي، الذي سيبدأ الموسم أيضًا بمواجهة عجمان بولتس، إلى الفوز بأول لقب له هذا العام.
أكد القائد الجديد فيل سالت جدول أعمال الفريق ومدى استعدادهم للتحدي الجديد.
"من الواضح أن الهدف هو رفع الكأس في الثاني من ديسمبر. إنه موسمي الأول مع الفريق كقائد وسأحاول قيادة الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما يعود علينا بنتائج إيجابية. جميع اللاعبين مترابطون بشكل جيد ويبذلون قصارى جهدهم في جلسات التدريب، مما يعكس الالتزام تجاه هدفنا الجماعي والحماس لتحقيقه".
تنطلق منافسات الموسم الثامن للبطولة بمباراة أولى بين فريق أبوظبي وعجمان بولتس.
ستبدأ مباريات التصفيات في الأول من ديسمبر بإقامة مباراتي التصفيات المؤهلة ومباراتي الإقصاء في نفس اليوم. وستختتم البطولة بالمباراة النهائية في الثاني من ديسمبر.