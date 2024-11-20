انطلاق بطولة أبوظبي"تي "10بمشاركة 10 فرق للمرة الأولى

وأعرب محمد نبي، قائد فريق عجمان بولتس الذي تم تشكيله حديثاً، عن سعادته بظهور نجم الموسم.

"أشعر بالسعادة لكوني جزءًا من الدوري الذي يعد بطلاً في تقديم ونشر لعبة الكريكيت T10 في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن هذا هو موسمنا الأول، إلا أننا واثقون جدًا ونتدرب جيدًا لجعل الموسم لا يُنسى للفريق"، قال نبي.