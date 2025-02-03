اليوم..طرح تذاكر مباريات الهند في كأس الأبطال 2025 بالإمارات
سيتم طرح تذاكر كأس أبطال الكريكيت للرجال 2025 لمباريات الهند في دور المجموعات الثلاث ونصف النهائي، التي ستقام في دبي، الإمارات العربية المتحدة، للبيع اليوم الاثنين 3 فبراير.
سيتمكن المشجعون من شراء التذاكر عند طرحها للبيع العام يوم الاثنين 3 فبراير في الساعة 4 مساءً. ستبدأ أسعار التذاكر العامة في استاد دبي الدولي للكريكيت من 125 درهماً إماراتياً، وهي متاحة للشراء عبر الإنترنت هنا. ستُقام مباريات الهند في دبي يومي 20 و23 فبراير و2 مارس.
تم طرح تذاكر مباريات كأس الأبطال العشرة للرجال التي ستُقام في كراتشي ولاهور وراولبندي للبيع الأسبوع الماضي، وهي متاحة للشراء عبر الإنترنت هنا. سيتمكن المشجعون الراغبون في شراء تذاكر كأس الأبطال للرجال للمباريات في باكستان من الشراء عبر 108 مراكز (تي سي أس) في 26 مدينة في باكستان اعتباراً من يوم الاثنين 3 فبراير في الساعة 4 مساءً بتوقيت باكستان القياسي (بي أس تي).
بالنسبة للمباريات في باكستان، ستبدأ أسعار التذاكر العامة من 1000 روبية باكستانية (13 درهماً إماراتياً)، مع توفر المقاعد المميزة من 1500 روبية باكستانية (19.5 درهماً إماراتياً) في فئات مختلفة عبر المباريات العشر التي تقام في كراتشي ولاهور وراولبندي.
ستكون تذاكر نهائي كأس الأبطال الدولية للرجال - والتي ستقام يوم الأحد 9 مارس - متاحة للشراء بعد انتهاء الدور نصف النهائي الأول في دبي.
ستشهد المنافسة المثيرة التي تستمر لمدة أسبوعين مشاركة أفضل ثمانية فرق في العالم في 15 مباراة مكثفة على مدار 19 يوماً، حيث ستكون كل مباراة ذات أهمية كبيرة في السعي للفوز بالسترات البيضاء الشهيرة.