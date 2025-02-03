اليوم..طرح تذاكر مباريات الهند في كأس الأبطال 2025 بالإمارات

تم طرح تذاكر مباريات كأس الأبطال العشرة للرجال التي ستُقام في كراتشي ولاهور وراولبندي للبيع الأسبوع الماضي، وهي متاحة للشراء عبر الإنترنت هنا. سيتمكن المشجعون الراغبون في شراء تذاكر كأس الأبطال للرجال للمباريات في باكستان من الشراء عبر 108 مراكز (تي سي أس) في 26 مدينة في باكستان اعتباراً من يوم الاثنين 3 فبراير في الساعة 4 مساءً بتوقيت باكستان القياسي (بي أس تي).

بالنسبة للمباريات في باكستان، ستبدأ أسعار التذاكر العامة من 1000 روبية باكستانية (13 درهماً إماراتياً)، مع توفر المقاعد المميزة من 1500 روبية باكستانية (19.5 درهماً إماراتياً) في فئات مختلفة عبر المباريات العشر التي تقام في كراتشي ولاهور وراولبندي.