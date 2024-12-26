النيوزيلندي"ساوثي" ينضم إلى"الشارقة ووريورز"كقائد جديد
أضاف فريق الشارقة "ووريورز" اللاعب "تيم ساوثي"، أحد أفضل رماة الكرة في لعبة الكريكيت الحديثة من نيوزيلندا، إلى تشكيلته في النسخة القادمة من دوري دي بي ورلد (آل تي 20) للموسم الثالث.
بعد أن لعب في أربع بطولات كأس العالم (او دي أيه) ODI وست بطولات كأس العالم (تي 20) ، سيتولى ساوثي قيادة فريق الشارقة ووريورز في ظهوره الأول في (أل تي 20) ILT20.
يُعرف ساوثي بقدرته على تحريك الكرة و رميها بقوة في الأسفل، وقد قاد منتخب نيوزيلندا في جميع الأشكال.
لعب اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً في 10 مواسم من الدوري الهندي الممتاز في الهند، حيث لعب لصالح فرق "كولكاتا نايت رايدرز"، "مومباي إنديانز"، تشيناي سوبر كينجز، راجستان رويالز، ورويال تشالنجرز بنغالور. كما أظهر مهاراته في بطولات ذا هاندرد و فاتيليتي بلاست في المملكة المتحدة.
السرعة والاستلام هما السلاحان الرئيسيان لساوثي كلاعب كركيت، ولكن على مر السنين طور أيضاً قدرته على رمي الكرات العرضية والقطع. ساعدته دقة ساوثي المميزة وتنوعاته المقنعة جيداً في ترك بصمته على الساحة العالمية.
بدأ اللاعب النيوزيلندي مسيرته الدولية في سن التاسعة عشر، حيث شارك لأول مرة في مباريات الكريكيت (تي 20 أيه) ، ثم خاض مبارياته الأولى في مباريات (او دي أيه) ODI والاختبارات مع منتخب بلاده.
في أول ظهور له في (تي 20 أل أس) ضد إنجلترا، كان أول ويكيت دولي لساوثي هو بول كولينجوود. وفي المجمل، لعب 126 مباراة (تي 20 أل أس) ولديه 164 ويكيت باسمه، بمعدل اقتصادي 8، ومعدل ضربات 16.7. أفضل أرقام للاعب الرامي في (تي 20 أل أس) هي 5/18.
يعتقد فريق الشارقة ووريورز أن خبرة ساوثي ومعرفته باللعبة ستعزز الفريق لموسم أيه أل تي 20 القادم.
ستبدأ منافسات الموسم الثالث من بطولة ( أيه أل تي 20) في 11 يناير، وسيلعب فريق الشارقة ووريورز مباراته الأولى في 12 يناير ضد فريق جوجارات جاينتس.
وقال ساوثي: "يضم فريق الشارقة ووريورز مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات كبيرة، مع عدد من الضاربين الأقوياء واللاعبين الأذكياء. سيكون وقتاً مثيراً حقاً لقيادة الفريق والتواجد مع هذه المجموعة الموهوبة من لاعبي الكريكيت".
"كانت محادثاتي مع إدارة الفريق مثمرة للغاية حتى الآن، ونحن على ثقة من أننا سنقدم موسماً جيداً. أنا متحمس حقاً للانضمام إلى الفريق وقيادته".
كان كشيمال واينجانكار، مدير العمليات في شركة الشارقة ووريورز، سعيداً للغاية بانضمام لاعب الكركيت النيوزيلندي ذو الخبرة الكبيرة إلى الفريق.
وقال وينجانكار: "نحن متحمسون للغاية لانضمام تيم ساوثي إلينا كقائد لفريق الشارقة ووريورز. إن أخلاقياته في العمل وتفانيه في لعبة الكريكيت لا مثيل لها، كما أن إصراره على الاستمرار في القتال يتماشى تماماً مع روح اللاعب".
"لا يعزز ساوثي فريقنا فحسب، بل ويضيف إليه أيضاً العمق والخبرة للنسخة القادمة من (أيه ال تي 20) ILT20. نحن على ثقة من أن أسلوبه الديناميكي في القيادة سيبدأ عصراً جديداً لنا!"