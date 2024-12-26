النيوزيلندي"ساوثي" ينضم إلى"الشارقة ووريورز"كقائد جديد

يُعرف ساوثي بقدرته على تحريك الكرة و رميها بقوة في الأسفل، وقد قاد منتخب نيوزيلندا في جميع الأشكال.

لعب اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً في 10 مواسم من الدوري الهندي الممتاز في الهند، حيث لعب لصالح فرق "كولكاتا نايت رايدرز"، "مومباي إنديانز"، تشيناي سوبر كينجز، راجستان رويالز، ورويال تشالنجرز بنغالور. كما أظهر مهاراته في بطولات ذا هاندرد و فاتيليتي بلاست في المملكة المتحدة.

السرعة والاستلام هما السلاحان الرئيسيان لساوثي كلاعب كركيت، ولكن على مر السنين طور أيضاً قدرته على رمي الكرات العرضية والقطع. ساعدته دقة ساوثي المميزة وتنوعاته المقنعة جيداً في ترك بصمته على الساحة العالمية.