"الشارقة ووريورز" يسعى لتحقيق الفوز أمام جماهيره في المباراة المقبلة

وقال عن أداء فريقه في الرمي وظروف الملعب: "أعتقد أنه في الرمي، ربما لم ننهي كما أردنا، ثم قام (فرسان أبوظبي) بالرمي بشكل قوي. كانت هناك تحركات قليلاً حتى في الشوط الثاني، لذا لم تكن ظروف اللعب مريحة جداً. فقدنا العديد من الويكيتات في بداية المباراة، وهذا بالطبع أثر على مستوى الركض وجعل المهمة صعبة في النهاية."