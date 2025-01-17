"الشارقة ووريورز" يسعى لتحقيق الفوز أمام جماهيره في المباراة المقبلة
بعد أن بدأوا مشوارهم في الموسم الثالث من بطولة "آي إل تي 20 " بفوز مثير، فشل فريق الشارقة ووريورز في التغلب على فريق "أبوظبي نايت رايدرز" في ملعب زايد للكريكيت يوم الأربعاء.
في سعيهم لتحقيق هدف 160 على أرضية صعبة، خسروا بفارق 30 نقطة.
في المباراة التي جمعت بين فريق أبوظبي نايت رايدرز وفريق الشارقة ووريورز، منح الرامي السريع النيوزيلندي "آدم ميلن" فريقه الشارقة ووريورز بداية مثالية، حيث حصل على بضعة ويكيتات في الفتره الأولى، حيث أنهى المباراة بأرقام 2/37.
كان اللاعب السريع النيوزيلندي يطرح الكثير من الأسئلة على لاعبي فريق أبوظبي نايت رايدرز.
وقال عن أداء فريقه في الرمي وظروف الملعب: "أعتقد أنه في الرمي، ربما لم ننهي كما أردنا، ثم قام (فرسان أبوظبي) بالرمي بشكل قوي. كانت هناك تحركات قليلاً حتى في الشوط الثاني، لذا لم تكن ظروف اللعب مريحة جداً. فقدنا العديد من الويكيتات في بداية المباراة، وهذا بالطبع أثر على مستوى الركض وجعل المهمة صعبة في النهاية."
ما زال الوقت مبكراً في البطولة، وفريق الشارقة واريورز، الذي بدأ الموسم الثالث بفوز مريح، يحرص على التركيز على كل مباراة على حدة. والمباراة المقبلة لهم ستكون على أرضهم، مما سيوفر لهم راحة البال قليلاً.
وأكد ميلن هذا الاعتقاد، مسلطاً الضوء على أهمية الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات.
وقال "أعتقد أنه في أي بطولة، من المهم الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. تريد دائماً الفوز بكل مباراة ولكن لا يمكنك دائماً القيام بذلك. من الواضح أننا حققنا فوزاً جيداً في مباراة صعبة قبل أيام".
"من الجيد أن نحقق الفوز في مثل هذه المباريات، ولكن أمامنا مباراتان قادمتان في الشارقة. لذا، إذا تمكنا من تحقيق فوزين هناك (في الشارقة)، فإن هذا سيعيدنا إلى المكانة التي نحتاجها".
سيخوض فريق الشارقة ووريرز مباراتيه المقبلتين ضد فريق دبي كابيتلز في 17 يناير وفريق إم آي الإمارات في 19 يناير على التوالي، على أرضه، ملعب الشارقة للكريكيت الشهير.
وأضاف "نتطلع بشغف للعب أمام جماهيرنا في ارضنا," قال اللاعب الدولي النيوزيلندي. "الجميع متحمس للانطلاق في أول مباراة لنا على أرضنا. نأمل أن يتمكن المشجعون من الحضور وتقديم الدعم لنا ومساعدتنا على الفوز في الأيام القليلة القادمة."