"الشارقة ووريورز" يحقق أول فوز على "إم آي الإمارات" ويتأهل للتصفيات

قال: "كل ما أريده هو الضغط عليهم مرة أخرى، أحياناً سيتفوقون عليّ، لكنني غالباً ما أقدم أداءً جيداً إذا حصلت على فرصة البدء، وقد حالفني الحظ أيضاً. لقد سدد وايد بعض الضربات الرائعة وساعدنا في تسجيل هدف الفوز. لقد كان لدينا مجموعة رائعة؛ لقد كان الفريق متحداً حتى عندما خسرنا بفارق كبير".