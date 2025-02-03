"الشارقة ووريورز" يحقق أول فوز على "إم آي الإمارات" ويتأهل للتصفيات
حقق فريق "الشارقة ووريورز" عودة رائعة في البطولة ليضمن مكانه في التصفيات كأحد الفرق الثلاثة الأولى في موسم "آي إل تي 20" الثالث. ومع الأداء المميز لـ"توم كولر كادمور"، فاز الووريورز على إم آي الإمارات بفارق ثمانية ويكيتات في مباراة لا بد من الفوز بها على ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي.
وتسببت النتيجة في خروج فريق جولف جاينتس من المنافسة على خانة في التصفيات.
وبرز كولر كادمور بتسجيله 91 نقطة من 52 كرة في مباراة تضمنت ضرب سبع حدود أربعة وخمس ضربات ست. كما قدم ماثيو وايد، في أول مباراة له هذا الموسم، أداءً مميزاً بتسجيل 44 نقطة من 25 كرة.
وضع الفوز فريق الشارقة ووريورز في التصفيات لأول مرة في تاريخ البطولة، كما أنه سجل أول فوز لهم على إم آي الإمارات على مدار ثلاث مواسم.
في وقت سابق من اليوم، واصل توم بانتون أداءه الرائع حيث سجل 84 نقطة دون خروج، ليقود إم آي الإمارات إلى 173/5، وذلك رغم أداء تيم ساوثي القوي الذي حقق 1 من 22 في أربع أوفرات.
على الرغم من خسارة ووريورز لجونسون تشارلز مبكراً بفارق 14 نقطة فقط، إلا أنهم خاضوا لعبة قوة مربحة حيث سجل جيسون روي 18 نقطة ضد ألزارري جوزيف في الأوفر السادس، ليُنهي الفريق المرحلة على 59/1 مع توم كولر كادمور الذي لم يهزم برصيد 24 جولة في الطرف الآخر.
بينما تم إقصاء روي سريعاً بعد ذلك بـ 22 نقطة، كان كولر كادمور في أفضل حالاته، حيث اخترق الحدود بسهولة ووصل إلى نصف مئوية في 29 كرة.
تعاون الأسترالي وايد مع كولر كادمور لتسجيل 102 نقطة في 55 كرة فقط، حيث خفف وايد الضغط عن كولر كادمور بتسجيل الضربات الحدودية.
وقال كولر كادمور الذي تم اختياره كرجل المباراة: "لقد لعبنا لمدة ثلاث سنوات، ولم نصل إلى النهائيات، وكان هذا هو الهدف الذي وضعناه لدخول هذا الموسم".
قال: "كل ما أريده هو الضغط عليهم مرة أخرى، أحياناً سيتفوقون عليّ، لكنني غالباً ما أقدم أداءً جيداً إذا حصلت على فرصة البدء، وقد حالفني الحظ أيضاً. لقد سدد وايد بعض الضربات الرائعة وساعدنا في تسجيل هدف الفوز. لقد كان لدينا مجموعة رائعة؛ لقد كان الفريق متحداً حتى عندما خسرنا بفارق كبير".
وعبر نيكولاس بوران، قائد فريق إم إي الإمارات، عن خيبة أمله بسبب النتيجة.
قال بوران: "كنت أظن أننا بحاجة لـ 10-15 نقطة إضافية. سمحنا لهم بالعودة إلى المباراة عدة مرات، سواء من خلال الكرة أو بالمضرب".
قال: "لقد لعبوا بشكل جيد، بينما لم يكن أداؤنا في الميدان جيداً من حيث التنفيذ. ضيعنا بعض الفرص وكان أداؤنا غير منظم في الميدان. كما أن رمياتهم كانت قوية على الأرض ووضعونا تحت ضغط كبير."
النتائج:
حقق فريق الشارقة ووريورز الفوز على إم آي الإمارات بفارق ثمانية ويكيتات
إم آي الإمارات 173/5 في 20 أوفر (توم بانتون 84 نقطة لم يخرج، كوسال بيريرا 31، محمد وسيم 21، تيم ساوثي 1 من 22، ديليشين مادوشانكا 1 من 33، آدم ميلن 1 من 40).
الشارقة ووريورز 176/2 في 17.2 أوفر (توم كولر كادمور 91 نقطة لم يخرج، ماثيو وايد 44 نقطة دون إخراج، جيسون روي 22، فاضل حق فاروقي 1 من 22).
لاعب المباراة: توم كولر كادمور