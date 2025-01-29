"الشارقة ووريورز" يتفوق على "دبي كابيتالز" بفوز ساحق

"لقد دخلنا في حالة من الركود بدلاً من أن نكون هجوميين. جونسون لاعب رائع وقد فعل ذلك مع العديد من الفرق؛ كان من الصعب للغاية أن نلعب ضده. لقد سدد العديد من التسديدات الرائعة. لن تؤدي مباراة سيئة واحدة إلى إقصائنا. سنحاول إخراج هذه المباراة من نسقها والفوز بالمباراتين التاليتين هو هدفنا".