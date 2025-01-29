"الشارقة ووريورز" يتفوق على "دبي كابيتالز" بفوز ساحق
أشعل "جونسون تشارلز" استاد دبي الدولي، حيث قاد فريق "الشارقة ووريورز" للفوز بتسعة ويكيت يوم الثلاثاء.
أدى تسجيله المذهل 71 نقطة من 33 كرة إلى تمهيد الطريق لمطاردة ناجحة دون أخطاء في 11.5 جولة فقط حيث حافظ فريق ووريورز على سجله الخالي من الهزائم ضد فريق "دبي كابيتالز" في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الكريكيت ILT20 .
لقد جعلت قوة اللعب من المطاردة مجرد إجراء شكلي حيث سيطر تشارلز وتوم كولر كادمور (54 لم يخرج) على الكرة ليحققا أعلى نتيجة في هذا الموسم. لقد سجل الثنائي 79 نقطة في ستة أشواط فقط، حيث قام تشارلز على وجه الخصوص بإحداث الفوضى لإحراز خمس ضربات سداسية عالية، بما في ذلك 24 نقطة رائعة في مواجهة ظهير خان.
أدت سرعة اللاعبين بالإضافة إلى حصول آدم زامبا على اثنين من الويكيتات في 28 جولة إلى تقييد رصيد دبي كابيتالز بـ 131/9.
أبقت النتيجة فريق واريورز ضمن المنافسة في سباق التصفيات.
سجل تشارلز خمسين نقطة من 21 كرة، وسجل ست ضربات سداسية وضربتين رباعيتين. وواصل اندفاعه حتى أوقفه قائد فريق دبي كابيتلز سيكندر رضا في الجولة الحادية عشرة.
غادر تشارلز بعد أن حقق ثلاث ضربات رباعية وثماني ضربات سداسية، والتي تضمنت مزيجاً من الضربات القوية واللمسات البارعة والضربات المتبادلة.
وقال تشارلز الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المسيرة: "لقد بدأوا بشكل جيد بعض الشيء، ولكنني أحب اللعب في دبي لأن الظروف تميل إلى أن تصبح أكثر اضطراباً، وهو ما يناسب أسلوبي".
"أعتقد أن أشتون آجار وروهان مصطفى قدما أداءً استثنائياً في اللعب وتناغما بشكل مثالي. لقد نجحنا في وضع الفريق المنافس تحت الضغط. لقد لعبت أنا وأش كثيراً معاً في الماضي، ودائماً ما يكون اللعب بجانبه متعة. لقد شعرت بالحنين إلى الماضي لأنه لم تتح لنا العديد من الفرص للعب معاً مؤخراً".
أعرب قائد فريق دبي كابيتالز رضا عن خيبة أمله من أداء فريقه في الضرب.
"أعتقد أننا كنا تقليديين في ضربنا. كنا بحاجة إلى المزيد من الضربات السريعة، والضربات العكسية، والضربات المتبادلة"، كما قال.
"لقد دخلنا في حالة من الركود بدلاً من أن نكون هجوميين. جونسون لاعب رائع وقد فعل ذلك مع العديد من الفرق؛ كان من الصعب للغاية أن نلعب ضده. لقد سدد العديد من التسديدات الرائعة. لن تؤدي مباراة سيئة واحدة إلى إقصائنا. سنحاول إخراج هذه المباراة من نسقها والفوز بالمباراتين التاليتين هو هدفنا".
النتائج المختصرة
الشارقة ووريورز يتغلب على دبي كابيتالز بفارق تسعة ويكيتات
دبي كابيتالز 131/9 في 20 جولة (شاي هوب 45، آدم روسينجتون 37، روفمان باول 32 لم يخرج، روهان مصطفى 2 مقابل 12، آدم زامبا 2 مقابل 28)
الشارقة ووريورز 135/1 في 11.5 جولة (جونسون تشارلز 71، توم كولر كادمور 54 لم يخرج، سكندر رضا 1 مقابل 9)