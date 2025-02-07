"الشارقة ووريورز" يتأهل لمواجهة "ديزرت فايبرز"
حقق فريق "الشارقة ووريورز" فوزاً مثيراً على فريق "إم آي إماراتس" حامل اللقب ليحجز مكانه في التصفيات الثانية لبطولة "آي إل تي 20" في أبوظبي يوم أمس الخميس.
وفاز فريق ووريورز في مباراة الدور الإقصائي بفارق ستة ويكيتات ليخرج إم آي إماراتس من البطولة ويتأهل لمواجهة ديزرت فايبرز يوم الجمعة.
وسيحجز الفائزون في التصفيات الثانية التي ستُقام اليوم الجمعة في الشارقة مكانهم في النهائي الذي سيقام يوم الأحد ضد دبي كابيتلز.
تمكن فريق إم آي إماراتس، يوم أمس الخميس، بعد دخوله الملعب، من تسجيل 146/8 فقط في 20 جولة.
وقاد "تيم ساوثي" (4-0-24-2) قائد فريق الشارقة ووريورز المباراة من الأمام بعرض رائع في الرمي.
وسجل "نيكولاس بوران"، قائد فريق "إم آي إماراتس"، 42 نقطة من 22 كرة، لكن اللاعب القادم من جزر الهند الغربية افتقر إلى الدعم من الطرف الآخر.
في الرد، وصل فريق ووريورز إلى الهدف في 18.5 جولة وخسر أربعة ويكيتات حيث لعب تيم سيفيرت" (40 من 20 كرة دون أن يخرج)، و"توم كولر كادمور" (40 من 40 كرة)، و"جونسون تشارلز" (36 من 20 كرة) ضربات رائعة.
وقال "سيفيرت" الذي اختير رجل المباراة: "من الرائع دائماً الوصول إلى هذا الموقف الفائز. لقد قام الرماة بعمل رائع. لقد وضعت الكرات الأربع الأولى التي واجهها "بوران" ضغطاً علينا. لقد كان أداء الرماة مذهل. الطريقة التي يستخدمون بها الكرة الجديدة رائعة. نحن على مشارف الدور نصف النهائي الكبير، ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى النهائي".
وفي الوقت نفسه، اعترف "بوران" بأن فريقه احتاج إلى إجمالي أكبر للدفاع ضد ووريورز.
"لقد كنّا دون المستوى، ووضعنا أنفسنا في مأزق. كان من الصعب الدفاع على هذه الأرضية حيث لم يكن هناك الكثير من المساعدة للاعبي الرمي"، كما قال.
"لقد بذل لاعبو الرمي قصارى جهدهم، ويجب أن نشيد بهم. لقد استغل فريق ووريورز الفرص التي سنحت لهم، لم نتمكن من الرد عليهم، تهانينا لهم، حصلوا على ما يستحقوا، لم نكن ثابتين. ونحن نتطلع إلى العام المقبل".
النتائج المختصرة:
الشارقة ووريورز يتغلب على إم آي إماراتس بستة ويكيتات
إم آي إماراتس 146/8 في 20 جولة ("نيكولاس بوران" 42، "توم بانتون" 29، "كوسال بيريرا" 18، "تيم ساوثي" 2 مقابل 24)
الشارقة ووريورز 149/4 في 18.5 جولة ("تيم سيفيرت" 40 ولم يخرج، "توم كولر كادمور" 40، "جونسون تشارلز" 36، "محمد روهيد" 3 مقابل 32)
لاعب المباراة: تيم سيفيرت