"الشارقة ووريورز" يتأهل لمواجهة "ديزرت فايبرز"

"لقد بذل لاعبو الرمي قصارى جهدهم، ويجب أن نشيد بهم. لقد استغل فريق ووريورز الفرص التي سنحت لهم، لم نتمكن من الرد عليهم، تهانينا لهم، حصلوا على ما يستحقوا، لم نكن ثابتين. ونحن نتطلع إلى العام المقبل".