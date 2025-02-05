الشارقة: منتدى خريجي كيرالا يعلن عن انطلاق دوري المحترفين بنظام الـ100 كرة

وقال "تشارلز بول"، رئيس فعاليات المنتدى (AKCAF): "عندما بدأنا البطولة، كان لدينا فريقان فقط للسيدات. وفي العام الماضي، ارتفع العدد إلى ستة فرق، وهذه المرة نشارك بثمانية فرق، والعدد في تزايد مستمر.'"