الشارقة: منتدى خريجي كيرالا يعلن عن انطلاق دوري المحترفين بنظام الـ100 كرة
أعلن منتدى خريجي كليات كيرالا (AKCAF) عن انطلاق الموسم الرابع من دوري منتدى خريجي كليات كيرالا للمحترفين (APL).
وفي 25 يناير، انطلقت بطولة (APL 2025) وهو الحدث الرياضي الرائد في إطار مهرجان منتدى خريجي كليات كيرالا الرياضي (AKCAF Sports Fiesta 2025)،
وتستمر البطولة حتى 15 فبراير المقبل على ملعب "دي سي" بالبطائح في الشارقة.
وتعد فعاليات منتدى خريجي كليات كيرالا (AKCAF) هي أول منصة في منطقة الشرق الأوسط تقدم صيغة الـ100 كرة.
وتتميز البطولة بمشاركة ثمانية فرق نسائية و 32 فريقاً محترفاً للكريكيت من الكليات الأعضاء في المنتدى.
ويُولي المنظمون اهتماماً كبيراً لمشاركة فرق النساء في البطولة، وعبروا عن اعتزازهم بذلك.
وقال "تشارلز بول"، رئيس فعاليات المنتدى (AKCAF): "عندما بدأنا البطولة، كان لدينا فريقان فقط للسيدات. وفي العام الماضي، ارتفع العدد إلى ستة فرق، وهذه المرة نشارك بثمانية فرق، والعدد في تزايد مستمر.'"
وأضاف: "لقد أحدثت صيغة الـ100 كرة تأثيراً كبيراً، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء زيادة شعبية البطولة بين الفرق النسائية".
تم تعيين "سيريسانث"، لاعب الكريكيت الهندي السابق وأحد الأبطال الذين قادوا الهند للفوز بكأس العالم تي20 في عام 2007، كالسفير الرسمي للبطولة.