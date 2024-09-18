"الشارقة للكريكيت": من ملعب صغير إلى صرح عالمي

بعد عودته، راود بوخاطر حلم جلب لعبة الكريكيت إلى وطنه الذي يعشق كرة القدم. وسرعان ما تحوّل هذا الحلم إلى شغف كبير، حيث أسس بنية تحتية قوية للكريكيت المحلي، ثم قام بدعوة كبار الشخصيات في عالم الكريكيت الدولي لحضور مباراة استعراضية رفيعة المستوى بين فريقي جافاسكار الحادي عشر وميانداد الحادي عشر في عام 1981، ليبدأ بذلك مشواراً تاريخياً لهذه الرياضة في المنطقة.