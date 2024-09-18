"الشارقة للكريكيت": من ملعب صغير إلى صرح عالمي
حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كان "مظهر خان"، المدير العام لاستاد الشارقة للكريكيت، لا يزال حاضراً على أرض الملعب، غارقاً في الحماس والتشويق، وذلك قبيل لحظة تاريخية أخرى تنتظر الاستاد.
عندما يتنافس المنتخب الأفغاني الشجاع في الكريكيت مع منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من سلسلة المباريات الثلاث يوم الأربعاء (الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات)، سيحقق هذا الملعب العريق إنجازاً تاريخياً، حيث سيصبح أول ملعب في العالم يستضيف 250 مباراة دولية في الكريكيت ليوم واحد.
وبعد أن صنع تاريخاً سابقاً كونه الملعب الوحيد في العالم الذي استضاف 200 مباراة دولية في الكريكيت، يستعد هذا الصرح العريق، مهد لعبة الكريكيت الدولية في الشرق الأوسط، للاحتفال بإنجاز قياسي جديد يوم الأربعاء.
بطبيعة الحال، كان خان وكل الأشخاص المرتبطين بالملعب مليئين بالحماس، مثل والدي العروس الفخورين الذين ينتظرون بفارغ الصبر يوم زفاف ابنتهم، مترقبين هذه اللحظة التاريخية بفخر وسعادة كبيرة.
ولكن لم تكن هناك أرض مناسبة للكريكيت عندما لعب خان لأول مرة لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة.
يتذكر المغترب الهندي"كان ذلك في عام 1975 عندما لعبت في دوري بوخاطر. كان لدينا ملعب صغير في الخان حيث كنا نلعب على ملعب إسمنتي" .
دوري بوخاطر هو بطولة الكريكيت المحلية الأهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أطلقها عبد الرحمن بوخاطر في عام 1974.
وقع رجل الأعمال الإماراتي في حب لعبة الكريكيت أثناء دراسته في إحدى مدارس كراتشي.
بعد عودته، راود بوخاطر حلم جلب لعبة الكريكيت إلى وطنه الذي يعشق كرة القدم. وسرعان ما تحوّل هذا الحلم إلى شغف كبير، حيث أسس بنية تحتية قوية للكريكيت المحلي، ثم قام بدعوة كبار الشخصيات في عالم الكريكيت الدولي لحضور مباراة استعراضية رفيعة المستوى بين فريقي جافاسكار الحادي عشر وميانداد الحادي عشر في عام 1981، ليبدأ بذلك مشواراً تاريخياً لهذه الرياضة في المنطقة.
وتجمع آلاف الهنود والباكستانيين المقيمين في الخارج لمشاهدة المباراة، حيث قدم الفريقان مباراة لا تنسى على ملعب مؤقت.
وبفضل هذا النجاح، قام بوخاطر ببناء استاد الشارقة للكريكيت الذي أشعل ثورة في لعبة الكريكيت في الصحراء، واستضاف البطولات الدولية عاماً بعد عام، وأنتج بعضاً من أعظم المباريات التي شهدتها اللعبة على الإطلاق.
وفي يوم الأربعاء، ستكون المباراة التاريخية خالية من النجوم العالميين البارزين، حيث سيواجه المنتخب الأفغاني الموهوب، بقيادة رشيد خان، فريق جنوب أفريقيا الذي يعاني من بعض الغيابات المؤثرة. ومع ذلك، يعد اللقاء بأن يكون تنافسياً ومثيراً، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المناسبة التاريخية.
الجميع في الملعب يشعرون بالفخر بالرقم 250، الذي يضع استاد الشارقة الآن في مرتبة متقدمة على الصعيد العالمي، متفوقاً على ملاعب عريقة مثل نادي هراري الرياضي، وملعب سيدني للكريكيت، وملعب ملبورن للكريكيت، التي استضافت أكبر عدد من مباريات اليوم الواحد عبر التاريخ.
وقال خان: "لقد تم الاعتراف بنا بالفعل من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما استضفنا المباراة رقم 200. والآن نحن نتقدم بنحو 65 مباراة على هراري (182) وسيدني (161) وملبورن (151)، وهو إنجاز نفخر به كثيراً ويؤكد مكانة ملعب الشارقة كصرح رياضي عالمي في عالم الكريكيت."
"هذا أمر يجب أن تفخر به الشارقة دائماً. وبصفتنا من مشجعي لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة، سنظل دائماً ممتنين للسيد بوخاطر وعائلته لما قدموه للكريكيت في هذا البلد".
ربما كانت قصة صعود الكريكيت في أفغانستان، البلد الذي مزقته الحرب، لتأخذ مساراً مختلفاً تماماً لو لم يبادر بوخاطر بتقديم يد المساعدة.
وقال خان "من الجميل أن تكون أفغانستان جزءاً من مباراتنا رقم 250 في بطولة اليوم الواحد. فهي في النهاية أول ملعب يتبنونه".
"كما تعلمون، لا يزالون غير قادرين على لعب الكريكيت الدولي في بلادهم بسبب الوضع السياسي. وفي عام 2010، ساعدهم السيد بوخاطر من خلال توفير الملعب لهم لمبارياتهم على أرضهم".
لم يكن لدى الأفغان أي بنية تحتية مناسبة للكريكيت في ذلك الوقت وكان فريقهم يقبع في القسم الخامس من دوري الكريكيت العالمي.
في العام الماضي، اقتربوا من الوصول إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم ، وهذا العام، قدموا مسيرة رائعة أخرى في كأس العالم تي20، حيث حققوا ظهوراً تاريخياً في الدور نصف النهائي.
وقال خان "كان الأفغان دائما شغوفين باللعبة، ولكن في عام 2010 كانوا يكافحون من أجل الحصول على الدعم. وفي ذلك الوقت قرر السيد بوخاطر مساعدتهم والآن يمكن للجميع أن يرى مدى التحسن الذي حققوه".
وقال خان إن بوخاطر كان متقدماً على عصره.
وقال "لقد كان صاحب رؤية. فبعد أن بنى الاستاد (في عام 1982)، نجح في جلب نجوم السينما من الهند وباكستان لحضور المباريات، مما أضاف لمسة من السحر إلى الاستاد".
قال: "لقد حضر ديليب كومار وراج كابور وجميع أساطير بوليوود مبارياتنا، وذلك بفضل دعوة السيد بوخاطر. لقد وضع الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الرياضية العالمية في ثمانينيات القرن العشرين، واليوم نحن نجني ثمار الاستثمار الذي قام به."
لقد تركت أيام مجد لعبة الكريكيت في الشارقة أثراً كبيراً على المشهد الرياضي في شبه القارة الهندية لدرجة أن بعض السياح الآن يضعون هذا الملعب على رأس قائمة الأماكن التي يرغبون في زيارتها.
وقال خان "نستقبل الكثير من الحافلات السياحية في الملعب. وقد سمح السيد خلف بوخاطر (الرئيس التنفيذي لاستاد الشارقة للكريكيت ونجل عبد الرحمن بوخاطر) بالدخول المجاني لهؤلاء السياح".
"يأتون إلى هنا، ويدخلون إلى الملعب الخالي ويلتقطون الصور. كما يُسمح لهم بزيارة منطقة كبار الشخصيات حيث يوجد متحف صغير به صور بالحجم الطبيعي لجميع الأساطير الذين لعبوا على هذا الملعب.
"لذا، يأتي الناس للإعجاب بهذه الصور والتقاط الصور. ويسعدنا للغاية أن هذا الاستاد لا يزال يعني الكثير لكثير من الناس".
ويحتل الملعب أيضاً مكانة خاصة في قلب لاعب الكريكيت المميز للغاية.
"في وقت مبكر من هذا العام، كنت أتحدث مع وسيم أكرم، وأخبرني أنه حصل على أكثر من 100 (122) ويكيت في مباراة واحدة في الشارقة وحدها. وشعر أن هذا رقم قياسي"، قال خان.
"لقد لعب أكبر عدد من مباريات اليوم الواحد - 77 - في الشارقة خلال مسيرته. ويقول إنه لم يلعب الكثير من المباريات في أي مكان آخر.
"أنت تعرف وسيم، وقار يونس، عمران خان، بريان لارا، ساشين تيندولكار وسونيل جافاسكار، يمكنك أن تسأل كل هؤلاء الأساطير، لقد أحبوا جميعاً اللعب هنا."