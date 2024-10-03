الشارقة تستضيف كأس العالم للسيدات وسط لحظات حنين

تستعد دولة كانت تكافح من أجل تجميع 11 لاعبة لفريق الكريكيت النسائي حتى 19 عاماً مضت، لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات تي 20 اعتباراً من يوم الخميس.

وستكون لحظة عاطفية لجميع محبي ملعب الشارقة للكريكيت عندما تواجه باكستان سريلانكا في اليوم الافتتاحي للبطولة.

وقبل نحو عشر سنوات، استضاف ملعب الشارقة مباراة يوم واحد بين منتخب باكستان ومنتخب سريلانكا، في أول مباراة دولية للسيدات على هذا الملعب القديم الكبير.