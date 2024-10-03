الشارقة تستضيف كأس العالم للسيدات وسط لحظات حنين
تستعد دولة كانت تكافح من أجل تجميع 11 لاعبة لفريق الكريكيت النسائي حتى 19 عاماً مضت، لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات تي 20 اعتباراً من يوم الخميس.
وستكون لحظة عاطفية لجميع محبي ملعب الشارقة للكريكيت عندما تواجه باكستان سريلانكا في اليوم الافتتاحي للبطولة.
وقبل نحو عشر سنوات، استضاف ملعب الشارقة مباراة يوم واحد بين منتخب باكستان ومنتخب سريلانكا، في أول مباراة دولية للسيدات على هذا الملعب القديم الكبير.
وقال مظهر خان، المدير العام لاستاد الشارقة للكريكيت لصحيفة الخليج تايمز: 'أقيمت أول مباراة دولية للسيدات في استادنا في عام 2015 بين سريلانكا وباكستان. لذا، من الرائع أن نرى كلا الفريقين يلعبان غداً في الشارقة في اليوم الافتتاحي للبطولة.'"
"كانت سلسلة ثنائية وكانت باكستان هي الدولة المضيفة. في تلك الأيام لم يكن الفريق الباكستاني قادراً على لعب مبارياته على أرضه في بلاده لأسباب أمنية، لذلك أقيمت تلك السلسلة في الشارقة."
بينما تواجه باكستان سريلانكا في المباراة المسائية (6 مساء) يوم الخميس، تواجه بنجلاديش اسكتلندا في المباراة الافتتاحية (2 مساء) على نفس الملعب.
"كان من المقرر أن تستضيف بنجلاديش كأس العالم، لكن الاضطرابات السياسية وسط احتجاجات طلابية عنيفة في البلاد أجبرت مجلس الكريكيت الدولي على نقل البطولة المكونة من 10 فرق إلى الشارقة. وقال خان: 'إنه لشرف كبير أن نستضيف مباريات كأس العالم للسيدات. نحن ممتنون لمجلس الكريكيت في بنجلاديش، والمجلس الدولي للكريكيت، ومجلس الكريكيت الإماراتي لمنحنا الفرصة لاستضافة هذه المباريات.'"
ومن المثير للدهشة أن الإمارات العربية المتحدة كانت قريبة للغاية من التأهل لهذه البطولة عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي من التصفيات العالمية في وقت مبكر من هذا العام.
لكن الخسارة الضيقة أمام سريلانكا ذات الخبرة الكبيرة في الدور قبل النهائي أنهت حلم الظهور لأول مرة في كأس العالم.
ومع ذلك، قال خان إن بطولة كأس العالم التي تشهد مشاركة عدد كبير من النجوم سوف تلهم الكثير من الفتيات الصغيرات لممارسة لعبة الكريكيت في هذا البلد.
وقال "فيما يتعلق بلعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا سيشكل دفعة كبيرة للعبة في هذا البلد. عندما ننظر إلى الوراء، كان من الصعب تشكيل فريق من 11 فتاة لمباراة. الآن تغيرت الأمور والفتيات يبذلن قصارى جهدهن".
"كنا على وشك التأهل لكأس العالم. فريقنا جيد جداً الآن، وهو من بين أقوى الفرق المشاركة في آسيا".
الفريق الأقوى في نسخة 2024 من كأس العالم للسيدات تي 20 هو أستراليا، التي فازت باللقب ست مرات.
نادراً ما سيطر فريق على بطولة بقدر ما سيطر عليه فريق أستراليا.
لكن القائدة أليسا هيلي رفضت الاستخفاف بمنافسيها.
"قال هيلي خلال يوم القادة في استاد دبي الدولي يوم الأربعاء: 'هناك 10 فرق تجلس على المسرح اليوم وتستحق أن تكون هنا، ولديها فرصة حقيقية للفوز بكأس العالم.'"
"لا تأتي إلى هنا للدفاع عن لقب، فهذا ليس الهدف من كأس العالم، بل تأتي إلى هنا للفوز به، لذلك نحن هنا بهذا النهج وأنا متحمسة للبدء".
وقد أوقعت القرعة أستراليا في المجموعة الأولى إلى جانب الهند ونيوزيلندا وسريلانكا وباكستان.
وقالت قائدة المنتخب الأسترالي: "مجموعتنا صعبة للغاية. يتعين علينا التغلب على العديد من هذه الفرق حتى نتمكن من رفع الكأس، وهو تحدٍ نتطلع إليه بفارغ الصبر".
ومن المرجح أن تواجه أستراليا التحدي الأكبر لها مع الهند في مرحلة المجموعات.
وشهدت لعبة الكريكيت النسائية تحسناً ملحوظاً في الهند المهووسة بالكريكيت، لكن فريقها لا يزال ينتظر أولى ألقابه في بطولة الكريكيت الدولية.
ورغم ذلك، قالت الكابتن "هارمانبريت كور" إن فريقها سوف يستلهم من انتصار فريق الرجال في بطولة كأس العالم تي 20 هذا العام.
"من الواضح أن فوزهم كان مصدر إلهام كبير لنا. أنا سعيدة بالمكانة التي وصل إليها فريقنا، مثل الطريقة التي يعمل بها فريقنا بجد لتحقيق أشياء صغيرة جداً"، قالت فتاة المضرب المتألقة في خط الوسط.
في هذه الأثناء، تأمل جنوب أفريقيا، التي أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب بنجلاديش واسكتلندا وإنجلترا وجزر الهند الغربية، في الفوز بالكأس بعد احتلالها المركز الثاني في العام الماضي.
وقالت قائدة الفريق "لورا وولفاردت": "أعتقد أن العام الماضي كان رائعاً، لكننا نتطلع إلى التعامل مع كل مباراة على حدة".
"من الواضح أن المجموعة صعبة للغاية، ولكن نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي ومن ثم يمكن أن يحدث أي شيء بعد ذلك."
لم يعد بإمكان الجماهير الانتظار حتى بدء المباريات، حيث ستستضيف مدينتا دبي والشارقة 23 مباراة على مدى 18 يوماً لتحديد الفائز بالبطولة العالمية.
كأس العالم للسيدات تي 20 أي سي سي 2024
3-20 أكتوبر
دبي والشارقة
10 فرق، مجموعتين
المجموعة أ
أستراليا
الهند
نيوزيلندا
باكستان
سريلانكا
المجموعة ب
بنجلاديش
انجلترا
جزر الهند الغربية
جنوب أفريقيا
اسكتلندا