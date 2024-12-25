"الدولي للكريكيت": دبي مكان محايد لمباريات الهند في كأس الأبطال 2025
أكدّ المجلس الدولي للكريكيت أن دبي ستكون مكاناً محايداً لمباريات الهند في كأس الأبطال 2025.
وقد أصدرت الهيئة الإدارية للعبة جدول المباريات، يوم أمس الثلاثاء.
وباكستان هي المضيف الرسمي للبطولة المرموقة. ولكن بسبب العلاقات السياسية المتوترة، لم تقم الهند بزيارة باكستان منذ عام 2008 وقرر مجلس الكريكيت الهندي عدم إرسال فريقه إلى باكستان للمشاركة في بطولة كأس الأبطال مستشهداً بنصيحة الحكومة.
وستنطلق البطولة بمباراة في المجموعة الأولى بين باكستان المضيفة ونيوزيلندا في "كراتشي" في 19 فبراير.
وستفتتح الهند مشوارها في التصفيات بمواجهة بنجلاديش على ملعب دبي الدولي في 20 فبراير قبل مواجهة باكستان في 23 فبراير على نفس الملعب.
ويختتم فريق "روهيت شارما" مشواره في دور المجموعات بمواجهة نيوزيلندا في دبي يوم 2 مارس المقبل.
كما ستستضيف دبي الدور نصف النهائي الأول (يوم 4 مارس) والنهائي يوم 9 مارس إذا تأهلت الهند للمباراة الكبرى.
وستستضيف "لاهور" مباراة نصف النهائي الثانية ومباراة النهائي إذا لم تتأهل الهند إلى المباراة النهائية.
أما "راولبندي" فستستضيف ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات في البطولة.
تضم المجموعة الأولى باكستان والهند وبنجلاديش ونيوزيلندا، بينما تضم المجموعة الثانية أستراليا وأفغانستان وإنجلترا وجنوب إفريقيا.
وباكستان هي حاملة لقب هذه البطولة المتميزة، بعد أن فازت بالنسخة الأخيرة في عام 2017.