"الدولي للكريكيت": دبي مكان محايد لمباريات الهند في كأس الأبطال 2025

وباكستان هي المضيف الرسمي للبطولة المرموقة. ولكن بسبب العلاقات السياسية المتوترة، لم تقم الهند بزيارة باكستان منذ عام 2008 وقرر مجلس الكريكيت الهندي عدم إرسال فريقه إلى باكستان للمشاركة في بطولة كأس الأبطال مستشهداً بنصيحة الحكومة.