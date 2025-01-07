الإمارات: "سيمون تافيل"يقود حكام بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت

وقال تاوفِل: "أنا سعيد بالعودة إلى بطولة DP World ILT20 في موسمها الثالث. لقد وضعت هذه البطولة معيارًا لبطولات T20 في جميع أنحاء العالم، ليس فقط للفرص التي توفرها للاعبين الدوليين والمحليين ولكن أيضًا لحكام المباريات في المنطقة للتحكيم في بطولة تحافظ على أعلى المعايير".