الإمارات: "سيمون تافيل"يقود حكام بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت
يعود الحكم الأسترالي "سيمون توفيل"، والذي يعتبر على نطاق واسع أحد أفضل الحكام في تاريخ هذه الرياضة، لقيادة لجنة حكام الموسم الثالث من بطولة DP World ILT20.
وسينضم "روشان ماهاناما" إلى تاوفِل حيث سيعمل الثنائي كحكام للمباريات في بطولة T20 الأكثر إثارة في المنطقة. والجدير بالذكر أن ارتباط تاوفِل ببطولة DP World ILT20 يمتد إلى موسمه الثالث.
اشتهر تاوفيل بتحكيم مباريات تاريخية مثل نهائي كأس العالم للكريكيت للرجال 2011 ونهائي كأس العالم ICC T20 2012، وسيقوم أيضًا بأداء واجباته كحكم في المباراة الافتتاحية للموسم (11 يناير) والتي ستجمع بين دبي كابيتلز وحامل اللقب MI Emirates في مباراة إعادة لنهائي الموسم الثاني.
كما سيتولى الحكم "شيجو مانيل" إدارة المباراة الافتتاحية للموسم، بينما سيتولى ليزلي ريفير وبسميلا إيان شينواري التحكيم كحكمين ثالث ورابع على التوالي، مع ماهاناما حكماً للمباراة.
خلال البطولة، سيقدم مدرب الحكام في الاتحاد الدولي للكريكيت دينيس بيرنز جلسات تدريب وتطوير مهارات لحكام الإمارات العربية المتحدة.
وقال تاوفِل: "أنا سعيد بالعودة إلى بطولة DP World ILT20 في موسمها الثالث. لقد وضعت هذه البطولة معيارًا لبطولات T20 في جميع أنحاء العالم، ليس فقط للفرص التي توفرها للاعبين الدوليين والمحليين ولكن أيضًا لحكام المباريات في المنطقة للتحكيم في بطولة تحافظ على أعلى المعايير".
"إنه لشرف كبير أن أعمل جنبًا إلى جنب مع هذه المجموعة الموهوبة من الحكام وأن أساهم في نمو اللعبة في الإمارات العربية المتحدة".
سيتم إطلاق الموسم الثالث من بطولة DP World ILT20 بحفل افتتاح كبير يتصدره عروض من نجوم بوليوود شاهيد كابور وبوجا هيجدي وسونام باجوا الذين من المقرر أن يأسروا الجماهير في استاد دبي الدولي في 11 يناير.
سيبدأ الحفل في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي وسيتم بثه مباشرة عبر شبكة Zee وشركائها في التوزيع على المنصات الخطية والرقمية. ستقام أول كرة للموسم في الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي حيث يواجه حامل اللقب MI Emirates المضيف Dubai Capitals في مباراة إعادة لنهائي العام الماضي.