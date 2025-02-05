الإمارات: "ديزرت فايبرز" يقود مبادرات الاستدامة بإلغاء البلاستيك
في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على أمر تنفيذي بسحب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، وهي معاهدة دولية بين 200 دولة لمكافحة الاحتباس الحراري، كان فريق كريكيت مقره في الإمارات يعزز مكانته كقدوة في مجال الاستدامة البيئية من خلال برامج مبتكرة.
وقام فريق "ديزرت فايبرز"، إحد الفرق الستة في بطولة "آي إل تي 20"، وهو دوري "تي 20" على غرار الدوري الهندي الممتاز في الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء استخدام زجاجات البلاستيك للاعبين وطرح قمصان للاعبين مصنوعة من مواد معاد تدويرها.
في حديثه لصحيفة خليج تايمز، قال "مات بيلي"، رئيس الاستراتيجية في فريق ديزرت فايبرز: "أصبحنا أول منظمة رياضية في دبي تنضم إلى إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ، ذلك ما يلزمنا بتقديم تقارير سنوية عن انبعاثاتنا".
وأضاف: "كما يلزمنا الإطار أيضاً بتحقيق أهداف محددة، حيث يجب على ديزرت فايبرز تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030، ونحن ملزمون بالعمل نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2040. لذلك، أصبح لدينا أهداف واضحة للعمل نحوها، ويجب علينا الآن النظر في عملياتنا الداخلية والتفكير فيما يمكننا فعله للحد من انبعاثاتنا".
بدأ فريق الاستراتيجية في ديزرت فايبرز بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات المبتكرة التي تهدف إلى إحداث فرق ملحوظ.
أوضح بيلي: "نحن نستخدم موزعات المياه وعبوات المياه الفردية في المباريات والتدريبات، ولن تجد أي لاعب من ديزرت فايبرز يشرب من عبوة بلاستيكية، لأننا تخلصنا من البلاستيك تماماً".
"من خلال هذه المبادرة، تخلصنا من 14,400 زجاجة مياه، كما قدمنا أول زي رياضي معاد تدويره لفريق رياضي محترف على مستوى العالم. كل ما يرتديه لاعبونا مصنوع من مواد معاد تدويرها، وهم معجبون بهذا الزي للغاية، وقد تم تصنيعه من قبل شركة إماراتية محلية."
"كما جمعنا البلاستيك وقمنا بتحويله إلى قمصان للمشجعين. لذا نحن أيضاً نوزع قمصان للمشجعين مصنوعة من زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها التي جمعناها من مباراة الاستدامة في الموسم الماضي."
"هدفنا هو أن نبذل قصارى جهدنا لنكون جزءاً من الحل. نريد أن نشارك جمهورنا ومجتمعنا وفرق رياضية أخرى في رحلتنا."
"نقوم بقياس بصمتنا الكربونية، ونحن أول فريق كريكيت في العالم ينشر وثيقة توضح ذلك. جميع هذه الوثائق متوفرة على الإنترنت على موقعنا الإلكتروني المخصص للاستدامة."
يقوم فريق ديزرت فايبرز بكل ذلك وأكثر، بينما يعملون أيضاً على إدخال لعبة الكريكيت إلى المدارس العربية في الإمارات، آملين أن يتم الإعلان عن أول لاعب كريكيت إماراتي محترف في السنوات المقبلة.
وزار "جاك لوفمان"، رئيس التطوير في شركة ديزرت فايبرز، أربع مدارس عربية في الإمارات العربية المتحدة حيث أمضى ساعات في تعليم الأطفال فن لعب الكريكيت.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز، قال لافمان: "قرر الفريق التوجه نحو جذور الاستدامة وكجزء من ذلك، أطلقنا برنامجاً في المدارس، كان بمثابة مقدمة للكريكيت، مشابهاً لبرنامج الكريكيت الشهير في إنجلترا. وقد نفذنا ذلك من خلال منظور الاستدامة".
"وفي إطار برنامج المدارس، ذهبنا إلى بعض المدارس العربية في الإمارات، حيث علمنا الأطفال كيفية الرمي والضرب. وبعد جلسات لعب الكريكيت، تحدثنا معهم عن كيفية لعب دور في الحفاظ على البيئة".
ويقول لوفمان إن بعض طلاب المدارس ما زالوا صغاراً جداً بحيث لا يمكنهم استيعاب وفهم أهمية المبادرات البيئية، لكن لعبة الكريكيت كانت وسيلة جيدة في إيجاد مدخل لذلك.
وقال: "الكريكيت رياضة غير مستغلة إلى حد كبير في كثير من هذه المدارس العربية. أعتقد أن الأطفال في تلك المدارس يتابعون الدوري الإنجليزي الممتاز (في كرة القدم) وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، و كرة السلة أيضاً".
"ولكن، عندما ذهبنا إلى هناك لتعريفهم بالكريكيت، كانت الاستجابة منهم مشجعة جداً. بمجرد أن أدركوا أن الكريكيت لعبة ممتعة، استمتعوا بالرمي وضرب والتقاط الكرات. كانت تجربة ممتعة للغاية بالنسبة لهم، وكانت فرصة رائعة للتحدث معهم عن ما نحاول القيام به لبناء عالم أفضل في المستقبل".
يقول بيلي أن الرياضة تشكل أيضاً منصة قوية لتحفيز الأطفال من كافة الخلفيات على أن يصبحوا مواطنين مسؤولين على مستوى العالم.
قال بيلي: "إن تغير المناخ يمثل تهديداً للوجود بالنسبة لنا. الرياضة، وخاصة الكريكيت، لديها قدرة كبيرة على أن تكون محفزاً للتغيير. إنها منصة رائعة للتواصل مع الناس".
"مؤخراً، قرأت دراسة مثيرة للاهتمام من جامعة أمريكية، كانت تبحث في نوع الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم اليوم. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 50% من الأشخاص المؤثرين في العالم هم الرياضيون أو نجوم الترفيه."
"يمكن لنجوم الرياضة أن يكونوا مصدر إلهام للناس لتغيير سلوكهم، ونحن (ديزرت فايبرز) نريد أن نبذل كل ما في وسعنا لنكون جزءاً من الحل."