الإمارات: "ديزرت فايبرز" يقود مبادرات الاستدامة بإلغاء البلاستيك

"من خلال هذه المبادرة، تخلصنا من 14,400 زجاجة مياه، كما قدمنا أول زي رياضي معاد تدويره لفريق رياضي محترف على مستوى العالم. كل ما يرتديه لاعبونا مصنوع من مواد معاد تدويرها، وهم معجبون بهذا الزي للغاية، وقد تم تصنيعه من قبل شركة إماراتية محلية."