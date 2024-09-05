الإمارات تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم للكريكيت للسيدات

وفي الاجتماع، تمت مناقشة تنظيم بطولة كأس العالم للكريكيت للسيدات "T20" التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في عام 2024. وقد تم نقل البطولة إلى الإمارات العربية المتحدة من بنغلاديش الشهر الماضي، وستقام بطولة "T20" للسيدات في دبي والشارقة من 3 إلى 20 أكتوبر.