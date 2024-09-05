الإمارات تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم للكريكيت للسيدات
التقى وفد مجلس الكريكيت في بنغلاديش، الذي يضم رئيس المجلس فاروق أحمد والرئيس التنفيذي نظام الدين شودري، مع رئيس مجلس الإمارات للكريكيت معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في أبوظبي يوم الأربعاء.
وحضر اللقاء أيضاً جيف ألارديس الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الكريكيت الإماراتي.
وفي الاجتماع، تمت مناقشة تنظيم بطولة كأس العالم للكريكيت للسيدات "T20" التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في عام 2024. وقد تم نقل البطولة إلى الإمارات العربية المتحدة من بنغلاديش الشهر الماضي، وستقام بطولة "T20" للسيدات في دبي والشارقة من 3 إلى 20 أكتوبر.
وسيظل مجلس الكريكيت في بنغلاديش هو المضيف للبطولة بينما سيتولى مجلس الكريكيت الإماراتي تقديم الحدث.
وقال رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "نحن سعداء باستضافة بطولة كأس العالم للسيدات T20 في الإمارات العربية المتحدة. لقد أثبت مجلس الكريكيت الإماراتي مراراً وتكراراً قدراته على الاستضافة ونحن مستعدون مرة أخرى لتقديم حدث عالمي المستوى. أود أن أشكر مجلس الكريكيت الدولي ومجلس الكريكيت في بنغلاديش على ثقتهم بنا.
"نتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين وتوفير مرافق الكريكيت من الدرجة الأولى على مدار البطولة التي ستشهد مشاركة الأفضل في لعبة الكريكيت النسائية للتنافس على النصر النهائي في T20."
وقال رئيس مجلس الكريكيت البحريني فاروق أحمد: "نريد أن نشكر مجلس الإمارات للكريكيت على استضافته لبطولة كأس العالم للسيدات "T20" في دبي والشارقة. لقد استضافت الملاعب مباريات الكريكيت الدولية لفترة طويلة، بما في ذلك بعض الأحداث العالمية الكبرى".
"إننا نثق تماماً في قدرة مجلس الكريكيت الإماراتي على تنظيم البطولة بنجاح، وتتمتع الهيئتان بعلاقات ودية للغاية ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الكريكيت الإماراتي والمجلس الدولي للكريكيت لتنظيم البطولة".