الإمارات تحافظ على الصدارة بفوز مثير على الكويت في بطولة الخليج الدولية

وفي مرحلة ما، بدا الأمر وكأن فريق الإمارات في طريقه إلى تسجيل أكثر من 200 نقطة، ولكن لم يتمكن أي من لاعبي خط الوسط من الاستفادة من البداية الرائعة التي قدمها وسيم وسوري.