الإمارات تحافظ على الصدارة بفوز مثير على الكويت في بطولة الخليج الدولية
قدم كل من لاعب الافتتاح "تانيش سوري"، وقائد الفريق محمد وسيم، ولاعب الرمي السريع محمد جواد الله أداءً مميزاً، حيث حققت الإمارات فوزها الثالث على التوالي في بطولة الخليج الدولية "تي 20"، بعد فوز رائع بفارق 11 نقطة على الكويت في دبي يوم الإثنين.
فاز وسيم بالقرعة واختار أن يباشر بالضرب. قام لاعب الافتتاح المولود في باكستان بتسجيل 51 نقطة من 28 كرة، وتقاسم شراكة افتتاحية بلغت 104 نقاط مع سوري (77 من 47 كرة) في 10.3 أشواط فقط.
وفي مرحلة ما، بدا الأمر وكأن فريق الإمارات في طريقه إلى تسجيل أكثر من 200 نقطة، ولكن لم يتمكن أي من لاعبي خط الوسط من الاستفادة من البداية الرائعة التي قدمها وسيم وسوري.
ونجح فريق الكويت في المقاومة للحد من نتائج الفريق المضيف عند 168 نقطة مقابل 8 في 20 شوطاً.
استمر الإيقاع المشوق للمباراة حتى الشوط التاسع عشر من جولة الكويت، حيث كانت الفرق الخليجية بحاجة إلى 15 نقطة فقط من آخر 6 كرات مع بقاء 5 ويكيتات في متناول يدهم.
وساهمت الضربات القوية من محمد عمر (59 من 44 كرة) وعثمان باتيل (40 من 29 كرة) في إبقاء الكويت في المنافسة.
ولكن الأداء الرائع من جواد الله في الشوط الأخير (3/24) ساعد الإمارات على الفوز في المباراة المثيرة، حيث دافع الرامي عن 15 نقطة وحصل على ثلاثة ويكيتات في ست كرات.
وظلت الإمارات في صدارة البطولة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات في البطولة التي ضمت ستة فرق.
وفي المباراة الأخرى، تغلبت البحرين (119/2) على السعودية (113/9) بفارق ثماني ويكيتات.
ويحتل منتخب البحرين حالياً المركز الثاني برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.
وتحتل عمان (نقطتان) والكويت (نقطتان) والسعودية (نقطتان) المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي في البطولة، بينما لم تتمكن قطر من حصد أي نقاط حتى الآن.
سيلعب الفريقان الأول والثاني المباراة النهائية يوم 21 ديسمبر.