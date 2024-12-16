الإمارات تتصدر بطولة الخليج بالفوزعلى عُمان في "تي 20 انترناشونال"

وتألّق في مباراة يوم الأحد كل من القائد محمد وسيم (48، 31 كرة، 4 رباعيات، 2 سداسيات) وزميله في الافتتاح "تانيش سوري" (40، 38 كرة، 4 رباعيات)، ليقودا فريق الإمارات إلى مجموع 157 ركضة من سبع ضربات فقط.