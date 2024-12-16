الإمارات تتصدر بطولة الخليج بالفوزعلى عُمان في "تي 20 انترناشونال"
احتلّت الإمارات صدارة بطولة "تي 20 انترناشونال" الخليجية إثر فوزها المثير على عمان في دبي يوم أمس الأحد، متفوقة بفارق 24 ركضة.
وواصلت الإمارات سلسلة انتصاراتها في البطولة التي تضم ستة منتخبات، محققة فوزها الثاني على التوالي بعد تغلبها على البحرين بثمانية ويكيتات في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة.
وتألّق في مباراة يوم الأحد كل من القائد محمد وسيم (48، 31 كرة، 4 رباعيات، 2 سداسيات) وزميله في الافتتاح "تانيش سوري" (40، 38 كرة، 4 رباعيات)، ليقودا فريق الإمارات إلى مجموع 157 ركضة من سبع ضربات فقط.
وفي المقابل، لم يتمكن منتخب عمان من تسجيل سوى 133 ركضة من ثمانية ضربات في 20 أوفر، وكان القائد جاتيندر سينغ (26 ركضة) هو هداف المباراة.
ونجح كل من جونيد صديق (2/24) وعلي ناصر (2/23) ومحمد جواد الله (2/25) في الحصول على ويكيتين لصالح الإمارات بينما حصل محمد زهيب على ويكيت واحد.
وفي مباراة أخرى ضمن البطولة، حقق المنتخب السعودي (126/1) فوزاً ساحقاً على نظيره القطري (123/9) بفارق تسعة ويكيتات.
وتستعد الإمارات (أربع نقاط) لمواجهة قوية أمام الكويت صاحبة المركز الثاني (نقطتان) في مباراتها الثالثة يوم الاثنين.
وفي افتتاح مباريات يوم الاثنين، يلتقي المنتخب البحريني، صاحب المركز الخامس (نقطتان)، مع نظيره السعودي، الرابع في الترتيب (نقطتان أيضاً).
ولا يزال المنتخب القطري، متذيّل الترتيب، يبحث عن فوزه الأول في البطولة، بينما يحتل منتخب عُمان المركز الثالث برصيد نقطتين.
وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها في 21 ديسمبر.