الأسطورة "وارنر": بطولة الإمارات للكريكت ترفع مستوى المنافسة وتبرز المواهب المحلية

ومع اقتراب الموسم الجديد، يظل وارنر ملتزماً بمشاركة خبراته الواسعة ودعم تطور لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة.

وعن موسمه السابق مع فريق دبي كابيتلز، والذي شهد أيضاً ظهوره الأول في بطولة رابطة موانئ دبي العالمية الدولية تي 20، قال الضارب الافتتاحي: "لقد استمتعت بالمسابقة. كانت صعبة من وجهة نظر الضارب الافتتاحي وكانت مفيدة للرماة. أعتقد أن الطريقة التي قاتلنا بها وعدنا بقوة نحو نهاية البطولة كانت رائعة".

وأشاد وارنر بلاعبي الكريكيت من الإمارات العربية المتحدة، مثنياً على دور حيدر علي في حملة دبي كابيتلز العام الماضي.

قال: "أعتقد أن حيدر علي كان مميزاً بالنسبة لنا. لم يحصل على فرصة اللعب في العديد من المباريات، ولكن عندما سنحت له الفرصة، استغلها حقاً وأظهر موهبته. كنت سعيداً جداً ومتحمساً له. لقد كان جزءاً كبيراً ومتكاملاً من فريقنا".

ورأى وارنر أن استاد دبي الدولي - الملعب الرئيسي لنادي دبي كابيتلز - يعد من بين الأماكن المفضلة لديه في العالم.