الأسطورة "وارنر": بطولة الإمارات للكريكت ترفع مستوى المنافسة وتبرز المواهب المحلية
يستعد أسطورة الكريكيت الأسترالي "ديفيد وارنر" لموسمه الثاني مع فريق دبي "كابيتلز" في بطولة رابطة موانئ دبي العالمية الدولية تي 20. ورغم أن الفريق احتل المركز الثاني في النسخة السابقة من البطولة، فإن وارنر عازم على أن يلعب دوراً أكبر في تعزيز هذا النجاح في موسم 2025 - الموسم الثالث.
وتحدث عن الهيكل الفريد للبطولة، مؤكدا تأثيرها في رفع مستوى المنافسة وتوفير فرص لا تقدر بثمن للمواهب المحلية.
ومع اقتراب الموسم الجديد، يظل وارنر ملتزماً بمشاركة خبراته الواسعة ودعم تطور لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة.
وعن موسمه السابق مع فريق دبي كابيتلز، والذي شهد أيضاً ظهوره الأول في بطولة رابطة موانئ دبي العالمية الدولية تي 20، قال الضارب الافتتاحي: "لقد استمتعت بالمسابقة. كانت صعبة من وجهة نظر الضارب الافتتاحي وكانت مفيدة للرماة. أعتقد أن الطريقة التي قاتلنا بها وعدنا بقوة نحو نهاية البطولة كانت رائعة".
وأشاد وارنر بلاعبي الكريكيت من الإمارات العربية المتحدة، مثنياً على دور حيدر علي في حملة دبي كابيتلز العام الماضي.
قال: "أعتقد أن حيدر علي كان مميزاً بالنسبة لنا. لم يحصل على فرصة اللعب في العديد من المباريات، ولكن عندما سنحت له الفرصة، استغلها حقاً وأظهر موهبته. كنت سعيداً جداً ومتحمساً له. لقد كان جزءاً كبيراً ومتكاملاً من فريقنا".
ورأى وارنر أن استاد دبي الدولي - الملعب الرئيسي لنادي دبي كابيتلز - يعد من بين الأماكن المفضلة لديه في العالم.
قال: "أفضل ما في هذا المكان هو الجو العام. فبمجرد دخولك إلى المكان ووجود الجماهير هنا لدعم المباراة، يصبح المكان صاخباً ومليئاً بالطاقة، وهناك أيضاً العرض الضوئي وكل ما يرتبط به. الأجواء رائعة للغاية".
وفي استذكاره لأعز ذكرياته في الإمارات، لم يستطع وارنر أن يتجاهل نجاح أستراليا في كأس العالم 2021 حيث ضمنت اللقب لأول مرة. وقال: "لقد كان الأمر مثيراً للغاية. لقد لعبنا مباراتين متكافئتين للغاية في النهاية، نصف النهائي والنهائي".
"لقد كانت قلوبنا مع هذه المباراة. لقد حققنا بداية جيدة في ملاحقة مجموع النقاط في المباراة النهائية، ولكننا كنا بحاجة إلى بناء شراكات. كانت الأجواء رائعة، وكان الجمهور مذهلاً. إن ممارسة لعبة الكريكيت شيء رائع حقاً في هذا العالم".
وأشاد وارنر أيضاً بديناميكيات الويكيت وأبعاد الأرض.
قال: "أفضل ما أحبه هنا هو الويكيت. قد يكون الأمر صعباً في البداية، ولكن بمجرد تجاوز المرحلة الأولية، يمكنك اللعب بحرية أكبر. أبعاد الحدود هي شيء أحبه، ففي أستراليا، لا نحصل على ذلك".
قال: "ملعب ملبورن للكريكيت كبير جداً، ولكن هنا الملاعب مثالية للاعبي الكريكيت."قد تكون المسافات في الزوايا واسعة بعض الشيء ، ولكنني أحب اللعب هنا. إنها جيدة دائماً. إذا تمكنت من تجاوز الكرة الجديدة، يمكنك أن تكون هناك في النهاية".