الأسطورة "واتمور" يلهم "أيان" للنجاح في الكريكيت

بالنسبة لـ "أيان أسلم شيخ"، الفتى البالغ من العمر 10 سنوات الذي يلعب الكريكيت تقريباً يومياً ليقتدي بأبطاله، كانت اللحظة أشبه بتوجيه ضربة مستقيمة مثالية إلى ملعب اللورد المقدس عندما أمسك بالميكروفون في مؤتمر صحفي مزدحم في دبي مؤخراً.

كانت تلك فرصة نادرة لطرح سؤال على المدرب الأسطوري "داف واتمور"، الذي تم تعيينه كمستشار في بطولة الكريكيت الطموحة، وهي بطولة محلية في الإمارات أُطلقت بهدف توفير منصة للاعبين المحليين الطموحين مثل "أيان" لإظهار مهاراتهم.