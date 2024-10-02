الأحد انطلاق بطولة "دي بي ورلد أي أل تي 20 للتطوير"
تنطلق النسخة الثانية من بطولة الرابطة العالمية الدولية "دي بي / تي 20 ديفيلوبمينت تورنيمنت" على ملعب أي سي سي أكاديمي أوليفا 1 في السادس من أكتوبر.
وكما حدث العام الماضي، ستتم المنافسة بين ستة فرق في البطولة المكونة من 18 مباراة والتي ستقام بنظام دوري واحد. وتم اختيار الفرق من خلال مسودة الأسبوع الماضي - حيث يضم كل فريق من الفرق الستة 15 لاعباً بما في ذلك نجوم الإمارات العربية المتحدة والمشاركين في دي بي ورلد أي ال تي 20.
وستكون البطولة فرصة أخرى لنجوم المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لإظهار مواهبهم وإبهار الفرق الستة المشاركة في بطولة دي بي ورلد أي ال تي 20 قبل الموسم الثالث الذي سيقام في يناير وفبراير 2025.
وتم اختيار الفرق الستة المشاركة في البطولة من خلال عملية اختيار اللاعبين التي أجريت في استاد دبي الدولي الأسبوع الماضي.
وفي نهاية البطولة، ستقام جولة أخرى من مسودة اختيار اللاعبين.
وسيقوم كل من الفرق الستة المشاركة في دي بي ورلد أي ال تي 20 بإكمال اختياراتهم في الإمارات العربية المتحدة (بحد أدنى أربعة لكل فريق) للموسم الثالث من خلال اختيار اللاعبين المتبقين للموسم الثالث - اثنان لكل فريق.
وتم الاحتفاظ بإجمالي 12 لاعباً من الإمارات العربية المتحدة من قبل الفرق في فترة الاحتفاظ بالموسم الثالث من بطولة دي بي ورلد أي ال تي 20. وبالتالي، يمكن اختيار إجمالي 12 لاعباً إضافياً في بطولة دي بي ورلد أي ال تي 20 للتطوير بعد البطولة وفي مسودة اختيار اللاعبين.
بطولة دي بي ورلد أي ال تي 20 2024 – الجدول الزمني (ستقام جميع المباريات الـ18 في أي سي سي أكاديمي أوليفا 1 – دبي):
الأحد 6 أكتوبر – 5 مساءً – فريق مارفيليس ضد فريق ديسيرت فايبر في أل تي 20 .
الأحد 6 أكتوبر – 9 مساءً – فريق دبي كابيتالز ديفيلوبمينت ضد فريق جلف جاينتس للتطوير.
الاثنين 7 أكتوبر – 5 مساءً – فريق أي ال تي 20 ثانريبولتس ضد فريق أي ال تي 20 بيرلس .
الاثنين 7 أكتوبر – 9 مساءً – فريق غالف غانتس ديفيلوبمينت ضد فريق أي أل تي 20 مارفيلس.
الثلاثاء 8 أكتوبر – 5 مساءً – فريق دبي كابيتالز ديفيلوبمينت ضد فريق أي أل تي 20 بيرلس .
الثلاثاء، 8 أكتوبر – 9 مساءً – فريق ديسيرت فايبر ديفيلوبمينت ضد فريق أي أل تي 20 ثانريبولتس .
الأربعاء 9 أكتوبر – 5 مساءً – فريق دبي كابيتالز ديفيلوبمينت ضد فريق أي أل تي 20 مارفيلس .
الأربعاء 9 أكتوبر – 9 مساءً – فريق غالف غانتس ديفيلوبمينت ضد فريق ديسيرت فايبر ديفيلوبمينت .
الجمعة 11 أكتوبر – 5 مساءً – فريق أل تي 20 ثانريبولتس ضد فريق غالف غانتس ديفيلوبمينت .
الجمعة 11 أكتوبر – 9 مساءً – فريق أل تي 20 مارفيلس ضد فريق أي أل تي 20 بيرلس .
السبت 12 أكتوبر – 5 مساءً – فريق ديسيرت فايبر ديفيلوبمينت ضد فريق دبي كابيتالز ديفيلوبمينت .
السبت 12 أكتوبر – 9 مساءً – فريق أل تي 20 مارفيلس ضد فريق أل تي 20 ثانريبولتس .
الأحد 13 أكتوبر – 7 مساءً فريق أي أل تي 20 بيرلس ضد فريق ديسيرت فايبر.
الاثنين 14 أكتوبر – 5 مساءً – فريق أل تي 20 ثانريبولتس ضد فريق دبي كابيتالز ديفيلوبمينت .
الاثنين 14 أكتوبر – 9 مساءً – فريق أي ال تي 20 بيرلس ضد فريق غالف غانتس ديفيلوبمينت
الثلاثاء 15 أكتوبر – 5 مساءً – نصف النهائي الأول
الثلاثاء 15 أكتوبر – 9 مساءً – نصف النهائي الثاني
الأربعاء 16 أكتوبر – 7 مساءً – النهائي
بطولة دي بي ورلد ديفيلوبمينت أي أل تي 20 2024 – الفرق:
ديسيرت فايبر ديفيلوبمينت : عبد الله كياني، باسل حميد، دانيش قريشي، دانييل باوسون، دروف باراشار، جنيد شمس الدين، خزيمة بن أنور، لوبريت سينغ، شهباز علي، تيمور علي، تانيش سوري، أوديش سوري، وهاب حسن، وسيم أكرم، وزيشان عابد.
دبي كابيتالز ديفيلوبمينت : علي عابد، فرحان خان، حافظ الماس أيوب، حيدر علي، هلال نور، جنيد خان أفريدي، أبرار أحمد شاه، خالد شاه، محمد أديب عثماني، محمد فاروق، محمد زهيب، ناصر فراز، أوميد الرحمن، رجا عاكف الله. وسفير طارق.
غالف غانتس ديفيلوبمينت : أعيان أفضل خان، أريان لاكرا، حميد خان، محمد أفتاب جاويد، محمد حيدر شاه، محمد عرفان، محمد ساغيت خان، محمد زهيب زبير، نيل هيغدي، سلمان سليم، شيفال باوا، سامال أوداوثثا، عزير حيدر، فريتيا أرافيند. وزيشان نصير.
أل تي 20 ثانريبولتس : عبد الرحمن ناصر، أحمد طارق، أريانش شارما، أريان ساكسينا، هارش ديساي، مادهاف مانوج ناير، محمد روهيد خان، محمد وسيم، نيلانش كسواني، صابر علي، سانشيت شارما، شاهزيب خان، فيشنو سوكوماران، زهور خان وزوار فريد. .
أي أل تي 20 بيرلس : أديثيا شيتي، أليشان شرفو، آصف خان، إيثان دسوزا، هارشيت سيث، كامران أتا، مطيع الله، محمد آصف، محمد شهيد إقبال، محمد عزير خان، بريثفي مادو، روهان مصطفى، شاروخ أحمد، أسيد أمين، وياسر كليم. .
أل تي 20 مارفيلس : عبد الغفار، أويس علي شاه، حمدان طاهر، حضرة لقمان، جنيد صديق، لقمان فيصل، معروف ميرشانت، محمد ريان خان، محمد أفتاب علم، محمد جواد الله، رئيس أحمد، راهول شوبرا، روناك بانولي، سيمرانجيت سينغ وعمير علي. خان.