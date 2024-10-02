الأحد انطلاق بطولة "دي بي ورلد أي أل تي 20 للتطوير"

ديسيرت فايبر ديفيلوبمينت : عبد الله كياني، باسل حميد، دانيش قريشي، دانييل باوسون، دروف باراشار، جنيد شمس الدين، خزيمة بن أنور، لوبريت سينغ، شهباز علي، تيمور علي، تانيش سوري، أوديش سوري، وهاب حسن، وسيم أكرم، وزيشان عابد.