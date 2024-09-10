اسطورة الكريكيت"ديفيد وارنر" في بطولة زيمبابوي
تعود أسرع وأمتع أشكال لعبة الكريكيت في موسم جديد مليء بالمباريات والمواجهات المثيرة. ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل من لعبة الكريكيت (تي 10) أكبر وأفضل، حيث سيبدأ الموسم الثاني من بطولة (زيم افرو تي 10) في هراري.
خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ستنتقل بطولة (تي 10) المثيرة إلى آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا. يبدأ الموسم بعودة بطولة (زيم افرو تي 10) في هراري من 21 إلى 29 سبتمبر، مع تحديد اللاعبين في الثامن من سبتمبر.
وقعت ستة فرق في زيمبابوي عقوداً مع نجومها الأسطوريين والنجوم العالميين كتعاقدات مباشرة قبل بدء مشروع تشكيل الفريق، لاستكمال تشكيلاتها المكونة من 15 لاعباً، بالإضافة إلى لاعب إضافي رقم 16 كأيقونة عالمية. يمكن أن يضم الفريق ما يصل إلى 6 لاعبين محليين من زيمبابوي، وقد يكون الأسطورة والنجم العالمي أيضاً من زيمبابوي.".
تم التعاقد مع لاعب الافتتاح الأسترالي "ديفيد وارنر" واللاعب القوي من جزر الهند الغربية "كارلوس براثويت" من قبل فريق "بولاوايو بريفز جاغوارز". بينما قام فريق كيب تاون سامبدوريا أرمي بالتعاقد مع الإنجليزيين "ديفيد ويلي" و"داويد مالان"، والأفغانيين "جولبادين نياب" و"قيس أحمد.
ضم فريق ديربان وولفز النيوزيلنديين "كولين مونرو" و"مارك تشابمان"، بالإضافة إلى اللاعب القوي الباكستاني "شارجيل خان" و"ياسر شاه". كما ضم فريق "هراري بولتس" "جيمس نيشام"، بينما انتدب فريق جوهانسبرغ بانجلا تايجرز الأسترالي "كريس لين". من جهة أخرى، ضم فريق نيويورك سترايكرز لاعب زيمبابوي لاجوس بليسينج مازوراباني كأحد أبرز لاعبيه، إلى جانب ثيسارا بيريرا من سريلانكا وآصف علي من باكستان.
ستتبع بطولة زيم افرو تي 10 الموسم الثاني من بطولة ماسترز الولايات المتحدة وبطولة أبوظبي تي 10، على أن تُختتم بطولة لانكا تي 10 الافتتاحية الموسم في ديسمبر. من المتوقع أن تصبح سريلانكا، بعد زيمبابوي، ثاني دولة عضو كاملة العضوية في مجلس الكريكيت الدولي التي تعتمد بطولة تي 10. وستثبت بطولة لانكا تي 10 نفسها على الفور كحدث رئيسي في تقويم الكريكيت السريلانكي، حيث تعرض أسرع وأمتع أشكال اللعبة.
تضم قائمة المدربين بعض الشخصيات البارزة في عالم الكريكيت، مثل الباكستاني معين خان، والسريلانكي شاميندا فاس، والإنجليزي عويس شاه.
وقع فريق ديربان وولفز مع قائد المنتخب الباكستاني السابق معين خان، الذي لم يكتف بتدريب المنتخب الوطني الباكستاني بل كان أيضاً لاعباً منتقياً للفريق. بالإضافة إلى ذلك، كان حارس المرمى السابق له دور كبير في تدريب فرق الكريكيت، حيث قاد فريق كويتا جلادييتورز منذ عام 2016. تحت قيادة معين خان، وصل جلادييتورز إلى النهائيات ثلاث مرات منذ عام 2016، وحقق الفوز بالدوري الباكستاني الممتاز مرة واحدة.
ضم فريق نيويورك لاجوس مدرباً بارزاً، حيث استعان باللاعب السريلانكي الشامل شاميندا فاس. كان فاس، المعروف بمهاراته في التعامل مع الكرة، قد عمل في العديد من المنتخبات الوطنية في مناصب تدريبية مختلفة. ومنذ عام 2012، عمل فاس كمدرب مع منتخبات وطنية من نيوزيلندا وسريلانكا وأيرلندا.
عين نادي بولاوايو بريفز جاغوارز المدرب أويس شاه، الذي لم يعمل فقط مع المنتخب الوطني الإماراتي، بل كان أيضاً على رأس الشؤون في دامبولا فيكينج في الدوري السريلانكي الممتاز.
استعان نادي كيب تاون سامب أرمي بالمدرب المخضرم جيمس فوستر، الذي درب فرق الكريكيت في مختلف أنحاء العالم. بدأ فوستر مسيرته الكروية في إنجلترا، ثم انتقل للعب في الدوري الهندي الممتاز، ودوري تي 20 بلاست، والدوري البنجلاديشي الممتاز.
استعان فريق جوبروغ بانغالا تايغر باللاعب الإنجليزي جوليان وود، المعروف بعمله مع اللاعبين الكبار في اللعبة. كما حقق وود، الذي عمل مع العديد من المواهب المتميزة من جميع أنحاء العالم، فترات ناجحة في الدوري الهندي الممتاز مع فريق بانجاب كينغ في عام 2022.
"في الوقت نفسه، أسند فريق هراري بولتس مسؤوليات التدريب إلى بوبودو داساناياكي، المدرب السريلانكي، الذي عمل مع فرق الكريكيت الأمريكية والكندية والنيبالية كمدرب رئيسي. وتحت قيادته، تمكنت كندا من الفوز على أيرلندا، وهي منتخب اختباري يلعب كعضو كامل العضوية في مرحلة المجموعات من كأس العالم تي 20 2024".