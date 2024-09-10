اسطورة الكريكيت"ديفيد وارنر" في بطولة زيمبابوي

وقع فريق ديربان وولفز مع قائد المنتخب الباكستاني السابق معين خان، الذي لم يكتف بتدريب المنتخب الوطني الباكستاني بل كان أيضاً لاعباً منتقياً للفريق. بالإضافة إلى ذلك، كان حارس المرمى السابق له دور كبير في تدريب فرق الكريكيت، حيث قاد فريق كويتا جلادييتورز منذ عام 2016. تحت قيادة معين خان، وصل جلادييتورز إلى النهائيات ثلاث مرات منذ عام 2016، وحقق الفوز بالدوري الباكستاني الممتاز مرة واحدة.