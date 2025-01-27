"إيشا أوزا" تفوز بجائزة لاعبة الكريكيت المتميزة لعام 2024

وكادت أوزا أن تحقق معجزة في الدور نصف النهائي، عندما أحرزت 66 نقطة من 44 كرة ضد سريلانكا، التي فازت بالبطولة في نهاية المطاف، حيث فشلت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مفاجأة كبيرة في أبو ظبي.