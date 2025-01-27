"إيشا أوزا" تفوز بجائزة لاعبة الكريكيت المتميزة لعام 2024
فازت "إيشا أوزا"، قائدة منتخب الإمارات للسيدات في الكريكيت، بجائزة لاعبة الكريكيت المتميزة من الاتحاد الدولي للسيدات لعام 2024 يوم الأحد.
كانت أوزا قوة مهيمنة في مباريات فريقها طوال عام 2024، حيث سجلت عدداً كبيراً من الأشواط واعتلت الترتيب وساهمت في الحصول على الكثير من الويكيتات.
بدأت العام بشكل رائع عندما فازت الإمارات العربية المتحدة بكأس مجلس الكريكيت الآسيوي للسيدات، حيث احتلت أوزا المركز الأول في قائمة الهدافين وتم اختيارها كأفضل لاعبة في البطولة.
كما لعبت اللاعبة دوراً كبيراً في مسيرة فريقها نحو التأهل إلى مراحل الإقصاء في تصفيات كأس العالم للسيدات T20 2024 في وقت لاحق من العام.
وكان تسجيل أوزا 66 نقطة من 39 كرة سبباً في فوز فريقها على هولندا في تلك البطولة - وهي النتيجة التي جعلت الإمارات العربية المتحدة تتغلب على هولندا وتحتل المركزين الأول والثاني في المجموعة الثانية التنافسية.
وكادت أوزا أن تحقق معجزة في الدور نصف النهائي، عندما أحرزت 66 نقطة من 44 كرة ضد سريلانكا، التي فازت بالبطولة في نهاية المطاف، حيث فشلت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مفاجأة كبيرة في أبو ظبي.