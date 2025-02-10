"إيبا وأزهر محمود"..حب الكريكيت يتحول إلى قوة لتمكين المرأة

"لا أدري إذا كان ذلك قدراً، أو إذا كان من المفترض أن يحدث. في المباراة التي حضرتها (في ذا أوفال)، كان هو هناك، يلعب مؤقتاً في منطقة الحدود. وقد رآني بين الجماهير لأنني كنت قريبة جداً من الحدود".