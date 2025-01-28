"إم آي الإمارات" يسحق "ديزيرت فايبرز" في مباراة تاريخية
حفر "توم بانتون" اسمه في تاريخ ILT20، ليصبح أول ضارب يسجل قرنين في المسابقة حيث حقق "إم آي الإمارات فوزاً ساحقاً بفارق 154 جولة على "ديزيرت فايبرز" المتصدر في ملعب زايد للكريكيت في أبو ظبي يوم الاثنين.
ويمثل هذا الانتصار أيضاً ثاني أعلى فارق انتصار في ILT20.
تعاون بانتون (105 من 55 كرة) مع "أندريه فليتشر" (96 لم يخرج من 50 كرة) لإحراز أعلى فارق لأي ويكيت في T20s على أرض الإمارات العربية المتحدة عند 198 جولة حيث حقق إم أي الإمارات 228/2 - ثاني أعلى نتيجة في تاريخ البطولة.
رداًعلى ذلك، نجح فريق فايبرز في الحصول على 74 جولة فقط، وهو ما يتوافق مع رقمهم القياسي لأدنى نتيجة خلال ثلاثة مواسم من ILT20.
دمر "ألزاري جوزيف" (3-1-17-3) ومحمد روهيد (4-0-24-3) تشكيلة الضرب في فريق فايبرز بفضل أدائهما الرائع.
"لم أبدأ المباراة بشكل جيد، بل كنت أعلم أن كلما بقيت لفترة أطول، كلما زادت فرصي في الفوز. في بعض الأحيان لا تتمكن من تحقيق الفوز بالتوقيت الذي تريده، وفي أحيان أخرى تنجح في تحقيق ذلك"، هكذا قال بانتون، أفضل لاعب في المباراة.
"باعتبارك لاعباً من الطراز الأول، فإنك تواجه لاعبين جيدين للغاية في لعبة الرمي، لذا فإن امتلاك تقنية جيدة أمر مهم. الأمر يتعلق بالنظر إلى موقف المباراة وسيناريوهاتها، وليس مجرد الانطلاق. لقد دخلنا هذه المباراة بعد خسارتين وكنا تحت ضغط قليل. إنها ليلة خاصة بالنسبة لفريق إم آي الإمارات، لكننا لا نريد أن نعتبرها أمراً مسلّماً به".
أعرب "لوكى فيرجسون"، قائد فريق ديزرت فايبرز، عن خيبة أمله بسبب الهزيمة السهلة.
"لقد خسرنا اللعبة وواصلنا اللعب. هذا أمر طبيعي في لعبة الكريكيت. لقد كنا بعيدين بعض الشيء عن مستوانا في الملعب وطاقتنا"، كما قال.
"إنها بطولة سريعة للغاية، وسنلعب مرة أخرى بعد غد، لذا ستكون لدينا فرصة أخرى. يمكننا العودة إلى المسار الصحيح، ولا داعي للذعر. الأمر يتعلق بالتعلم والتأمل".
النتائج المختصرة
تغلب فريق إم آي الإمارات على فريق ديزيرت فايبرز بفارق 154 نقطة
إم آي الإمارات 228/2 في 20 جولة (توم بانتون 105، أندريه فليتشر 96 لم يخرج، محمد وسيم 19، محمد أمير 1 مقابل 36)
ديزيرت فايبرز 74/10 في 12.3 جولة (عزام خان 12، سام كوران 11، محمد روهيد 3 مقابل 24، الزاري جوزيف 3 مقابل 17، دان موصلي 2 مقابل 8، فضل الحق فاروقي 2 مقابل 10)