"إم آي الإمارات" يسحق "ديزيرت فايبرز" في مباراة تاريخية

"لم أبدأ المباراة بشكل جيد، بل كنت أعلم أن كلما بقيت لفترة أطول، كلما زادت فرصي في الفوز. في بعض الأحيان لا تتمكن من تحقيق الفوز بالتوقيت الذي تريده، وفي أحيان أخرى تنجح في تحقيق ذلك"، هكذا قال بانتون، أفضل لاعب في المباراة.