"إم آي الإمارات" يخسر أمام "دزرت فايبرز"بتألق فخر زمان

وبعد اختيارهم للضرب أولاً، حقق فريق إم آي الإمارات بداية واعدة لكنه لم يتمكنوا من تمديدها إلى منتصف الشوط. ومع ذلك، سجل فريق إم آي الإمارات 34 نقطة في آخر شوطين، حيث سجل كيرون بولارد وروماريو شيبرد ضربتين سداسيتين لكل منهما لينتهي اللقاء بنتيجة 159/6.