"إم آي الإمارات" يخسر أمام "دزرت فايبرز"بتألق فخر زمان
أبهر "فخر زمان" جماهير ملعب دبي الدولي بأداء رائع حيث سجل 67 نقطة من 52 كرة ليقود فريق دزرت فايبرز إلى فوز مستحق بفارق خمس ويكيت على فريق إم آي الإمارات.
وسجل زمان و"أليكس هيلز" 34 نقطة ليمنحوا فريق "فايبرز" بداية قوية في مطاردة النقاط. ثم تقاسم زمان وسام كوران 65 نقطة خلال منتصف الشوط بينما شق شيرفان روثرفورد طريقه بقوة إلى 21 نقطة في ثماني كرات لمطاردة هدف 160 نقطة في 19.1 شوط.
وبعد اختيارهم للضرب أولاً، حقق فريق إم آي الإمارات بداية واعدة لكنه لم يتمكنوا من تمديدها إلى منتصف الشوط. ومع ذلك، سجل فريق إم آي الإمارات 34 نقطة في آخر شوطين، حيث سجل كيرون بولارد وروماريو شيبرد ضربتين سداسيتين لكل منهما لينتهي اللقاء بنتيجة 159/6.
مع تحقيقهم الفوز الثالث على التوالي في البطولة، يتصدر فريق فايبرز جدول ترتيب البطولة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.
ويحتل فريق إم آي الإمارات حامل اللقب المركز الثالث خلف فريق أبوظبي نايت رايدرز صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.
وكان لاعب المباراة زمان سعيداً بالضربة التي حصل عليها.
"اعتقد أن الأمر كان أكثر سهولة على الرماة السريعين، لكننا عانينا أمام الرماة البطيئين. قررنا أن نلعب أشواطهم وندفع اللعبة نحو النهاية. كان ذلك بسبب أسلوبهم في الرمي وحدود الجانب الأيسر الواسعة، لذلك كنت أبحث عن الفرص على الحدود الأقصر".
من ناحية أخرى، أظهر نيكولاس بوران، قائد فريق إم آي الإمارات، روحاً رياضية بعد الهزيمة.
وأضاف: "كنت أعتقد أننا في المباراة؛ كنا مرتاحين برصيد 160، لأن الملعب كان صعباً جداً وكان من الصعب التنبؤ بكيفية اللعب.
"ما زال الوقت مبكراً في البطولة، فقد حصلنا على ويكيتين من موسلي، وذهبنا للبحث عن ويكيت آخر، لكننا لم نحصل عليه. الفضل يعود إلى فخر زمان وسام كوران، فقد لعبا بشكل جيد حقاً".
نتائج مختصرة
تغلب فريق دزرت فايبرز على فريق إم آي الإمارات بفارق خمسة ويكيتات
إم آي الإمارات 159/6 في 20 زيادة (كيرون بولارد 36، كوسال بيريرا 33، محمد وسيم 18، لوكي فيرجسون 2 مقابل 23، وانيندو هاسارانجا 1 مقابل 21، دان لورانس 1 مقابل 21)
دزرت فايبرز 161/5 في 20 زيادة (فخر زمان 67، أليكس هالس 34، سام كوران 28، شرفان رذرفورد 21 لم يخرج، زهور خان 2 مقابل 24، دان موسلي 2 مقابل 27، وقار سلامخيل 1 مقابل 29)