"ألسوب" يقود "جلف جاينتس" للفوز على "الشارقة ووريورز" بستة ويكيت

وسقط "جيرهارد إيراسموس" (10) و"شيمرون هيتماير" (12) دون أن يزعجا الهدافين كثيراً، وهو ما هدد بعرقلة مطاردة فريق "جلف جاينتس"، لكنّ الشّوط السّادس عشر قلب الموازين لصالحهم بسرعة. وساهم كوران بضربتين حدوديّتين، وأرسل ألسوب واحدة إلى المدرّجات، بينما استقبل مادوشانكا 18 نقطة، واحتاج فريق "جلف جاينتس" إلى 40 نقطة من 24 نقطة.