"ألسوب" يقود "جلف جاينتس" للفوز على "الشارقة ووريورز" بستة ويكيت
قدّم "توم ألسوب" أداءً رائعاً حيث سجّل 85 نقطةً دونَ هزيمةٍ ليقود فريق جلف جاينتس إلى الفوز بستة ويكيت ضد فريق الشارقة ووريورز في مواجهة الموسم الثالث من بطولة ILT20 في ملعب الشارقة للكريكيت مساء الأحد.
وكان ألسوب مهندس مطاردة فريق "جلف جاينتس" قد حمل مضربه ليضمن الفوز إلى جانب توم كوران حيث حقّق الإنجليزيّان 65 نقطة ليحقّقا فوزَهما الثّاني على التّوالي.
كان من المؤكّد أن مطاردة 172 نقطةً ستكون صعبة، لكنّ ألسوب وجيمس فينس نجحا بشكل رائع في دفع فريق جلف إلى الأمام. سجل الثّنائي ستّ نقاط رباعيّة بينهما في أول ثلاث أشواط لتوضيح نواياهما، لكن شراكتهما الرائعة التي بلغت 42 نقطة انتهت بفوز ديلشان مادوشانكا عندما أطاحت به كرة قصيرة.
وانضم "جوردان كوكس" إلى ألسوب في الوسط وسجّلا 22 نقطة في الويكيت الثاني قبل أن يتم طرد كوكس. ومع ذلك، لم يتأثر ألسوب في الطرف الآخر حيث لعب واحدة من أفضل الجولات في مسيرته.
لقد قاد لاعبي الرمي إلى التنظيف حيث سجل فريق جلف جاينتس 88 نقطة في أول 10 أشواط، وكان في وضع جيد لملاحقة الهدف. حقق ألسوب أول خمسين نقطة له في ILT20 من 44 كرة ومع تزايد الضغط، ساد الهدوء حيث قاد فريقه بشكل أقرب إلى الهدف.
وسقط "جيرهارد إيراسموس" (10) و"شيمرون هيتماير" (12) دون أن يزعجا الهدافين كثيراً، وهو ما هدد بعرقلة مطاردة فريق "جلف جاينتس"، لكنّ الشّوط السّادس عشر قلب الموازين لصالحهم بسرعة. وساهم كوران بضربتين حدوديّتين، وأرسل ألسوب واحدة إلى المدرّجات، بينما استقبل مادوشانكا 18 نقطة، واحتاج فريق "جلف جاينتس" إلى 40 نقطة من 24 نقطة.
ولم يتوقف ألسوب وكوران عن اللعب، حيث واصلا اللعب بذكاء لإنجاز المهمة. فقد هاجما آدم ميلن في الجولة الثامنة عشرة وسددا له 16 نقطة، بينما كانا يقتربان من الهدف. وأظهر ألسوب أفضل ما لديه ليسجل 85 نقطة دون أن يخسرها، ليضمن فريق جلف جاينتس فوزاً شاملاً في الشارقة.
وفي وقت سابق، اختار"جلف جاينتس" اللعب بالكرة وقيد فريق الشارقة ووريرز إلى 171/6 في 20 جولة على الرغم من حصول جيسون روي على 44 نقطة.
كان بليسينج موزاراباني (3 من 32) الأفضل بين لاعبي الرماة في فريق جاينتس.
النتائج المختصرة:
تغلب فريق جلف جاينتس على فريق الشارقة ووريورز بفارق ستة ويكيت.
الشارقة ووريورز 171/6 في 20 جولة (جيسون روي 44، جونسون تشارلز 30، بليسينج موزارابان 3 مقابل 32)
فريق جلف جاينتس حقق 172/4 في 19.3 جولة (توم ألسوب 85*، توم كوران 26*، جيمس فينس 24، ديلشان مادوشانكا 2 مقابل 49)