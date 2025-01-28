"ألسوب" يقود "جلف جاينتس" لتحقيق فوز مثير على "الشارقة ووريورز"

وفي حديثه عن أداء فريقه، قال ألسوب: "لقد اخترنا الرمي أولاً، وقد نجح لاعبو الرمي لدينا في استعادة الكرة بعد اللعب بقوة. وفي الشوط الثاني، رأينا أن هامش الخطأ ضئيل للغاية بالنسبة للاعبي الرمي، وبدأ الندى يتساقط، لذا فقد كانوا يجففون الكرة كثيراً. من الواضح أن ظروف الرمي كانت صعبة للغاية، وكان من الأسهل قليلاً محاولة المطاردة".