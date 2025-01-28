"ألسوب" يقود "جلف جاينتس" لتحقيق فوز مثير على "الشارقة ووريورز"
بفضل فوزهم المثير بستة ويكيتات على فريق "الشارقة ووريورز"، يأمل رجل المباراة "توم ألسوب" أن يضيف هذا الأداء القوي للضغط من أجل الحصول على مكان في التصفيات المؤهلة لبطولة ILT20.
ساعدت 85 نقطة التي سجلها ألسوب من 60 كرة فريق جلف جاينتس في مطاردة هدف الـ172 نقطة قبل ثلاث كرات من النهاية.
وقال "لقد كان من دواعي سروري (أن أتمكن من اجتياز خط النهاية). أعتقد أن الموقف أملى الطريقة التي سارت بها الأمور. من الواضح أننا أردنا أن نحاول إقامة بعض الشراكات ثم للأسف، فقدنا بعض الويكيتات في مجموعات في تلك الفترة الوسطى. كانت مسؤوليتي أن أتابع الأمر حتى النهاية. سعيد لأننا حققنا الفوز ".
وبعد الفوز في قرعة الدور، اختار فريق جلف جاينتس الرمي أولاً، مما أدى إلى تقييد فريق الشارقة ووريورز بإجمالي 171/6، وذلك بفضل الأداء الرائع للرمي من بليسينج موزاراباني.
حصل لاعب الرمي السريع طويل القامة من زيمبابوي على أرقام 3/32 وكان مدعوماً جيداً من مارك أداير ودانييل وورال، اللذين أنهيا المباراة بأرقام 1/25 و1/32 على التوالي.
وفي حديثه عن أداء فريقه، قال ألسوب: "لقد اخترنا الرمي أولاً، وقد نجح لاعبو الرمي لدينا في استعادة الكرة بعد اللعب بقوة. وفي الشوط الثاني، رأينا أن هامش الخطأ ضئيل للغاية بالنسبة للاعبي الرمي، وبدأ الندى يتساقط، لذا فقد كانوا يجففون الكرة كثيراً. من الواضح أن ظروف الرمي كانت صعبة للغاية، وكان من الأسهل قليلاً محاولة المطاردة".
حقق فريق جلف جاينتس فوزه الثاني على التوالي، مما منحه دفعة معنوية كبيرة نحو سعيه للوصول إلى الأدوار الإقصائية.
"سوف يساعدنا ذلك بشكل كبير. لقد خضنا مباراة قوية ضد إم آي الإمارات الليلة الماضية، وتمكنا من الخروج من هذه المباراة بشكل صحيح وتحدثنا للتو عن محاولة استغلال هذا الزخم. لقد جلبنا هذه القوة الدافعة هنا وحققنا الفوز. لذا، سنحاول الاستمرار في ذلك،" قال.
هذه هي المرة الأولى التي يتذوق فيها ألسوب طعم بطولة ILT20، وقد أشاد بالدوري نظير المعايير العالية التي وضعه في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
"هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذا المكان. لقد شاهدت الدوري وأختبره الآن، المستوى رفيع بشكل لا يصدق. الليلة الماضية، لعبنا ضد أفضل لاعب في لعبة T20 في العالم، وأفضل لاعبي الرمي في العالم. لذا، فإن المنافسة في حد ذاتها والمستوى رائعان"، كما قال.
سيواجه فريق جلف جاينتس فريق ديزرت فايبرز المتصدر في مباراته المقبلة يوم 29 يناير في ملعب دبي الدولي للكريكيت.