أسطورة الهند "سينغ" لبطولة تنس الكريكت في دبي
زار أسطورة الكريكيت الهندي "يوفراج سينغ" دبي يوم الاثنين للترويج لبطولة الكريكيت الافتتاحية الرائدة في كرة التنس T10 (26 مايو - 5 يونيو) والتي تضم ثمانية فرق.
ومن المتوقع أن تجلب البطولة، التي سيتم بثها حصرياً على شبكة سوني الرياضية، إثارة لعبة تنس الكريكيت لملايين المشاهدين حول العالم.
وقال المنظمون إنه سيتم الإعلان عن مكان الحدث قريباً.
وقال سفير البطولة يوفراج، أثناء حديثه عن "الإمكانات الهائلة" للدوري في حفل افتتاح البطولة في دبي: "أنا سعيد للغاية لكوني جزءاً من هذه اللحظة التاريخية في لعبة الكريكيت. أتذكر أنني كسبت 50 روبية (2.14 درهم) عندما كنت طفلاً بعد تسجيل خمس ضربات سداسية في جولة واحدة أثناء لعب تنس الكريكيت".
ستعرض بطولة تنس الكريكيت الاحترافية امتيازات تمثل المدن الهندية الرئيسية: مومباي مافريكس، دلهي ديناموز، بنغالور بلاسترز، كولكاتا كينجز، تشانديغار تشامبيونز، حيدر أباد هنترز، أحمد أباد أفينجرز، وتشيناي تشالنجرز.
يتضمن هيكل البطولة 31 مباراة في الدوري تليها أربع مباريات فاصلة، مما ينقل إثارة لعبة تنس الكريكيت الاحترافية إلى مستوى عالمي.
في مبادرة شاملة للبحث عن المواهب، ستجري "تي بي سي بي إل 10" تجارب في 50 مدينة في الهند، بما في ذلك المراكز الرئيسية في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، لضمان التمثيل من كل ركن من أركان البلاد.
وقال يوفراج: "إن بطولة "تي بي سي بي إل 10" هي البطولة الأولى التي تجمع مواهب لعبة الكريكيت والتنس الاحترافية من العديد من المدن الهندية في وقت واحد".
"الآن، نعمل على رفع هذا الشكل إلى مستوى احترافي في العديد من المدن. إنه بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة للعديد من لاعبي الكريكيت الطموحين الذين سيكون لديهم الآن منصة لعرض مواهبهم."
ستجري رابطة الدوري مزادها الافتتاحي للاعبين يومي 5 و6 مايو/أيار، حيث ستبني الفرق الثمانية فرقها من مجموعة اللاعبين الموهوبين الذين تم اختيارهم من خلال التجارب الوطنية.
سيكون دور يوفراج باعتباره السفير للعلامة التجارية مهماً للدوري.
يُقدم اللاعب الشامل الفائز بكأس العالم، والمعروف بضرباته المتفجرة وأدائه الفائز بالمباريات، خبرته الواسعة وشغفه بتطوير لعبة الكريكيت إلى"تي بي سي بي إل 10".