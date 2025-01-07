أسطورة الهند "سينغ" لبطولة تنس الكريكت في دبي

في مبادرة شاملة للبحث عن المواهب، ستجري "تي بي سي بي إل 10" تجارب في 50 مدينة في الهند، بما في ذلك المراكز الرئيسية في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، لضمان التمثيل من كل ركن من أركان البلاد.