أسطورة الكريكيت "وقار يونس": لاعبو الإمارات لا يخشون اللعب مع الكبار
انطلقت منافسات الموسم الثالث من بطولة "دي بي وورلد آي إل تي 20 "يوم السبت، وقد شاهد المشجعون بالفعل مجموعة من المباريات المثيرة التي شهدت مشاركة أفضل لاعبي الكريكيت في العالم وأكثر المواهب الواعدة من الإمارات.
ومن بين العدد الكبير من الأساطير الذين قدموا دعمهم للبطولة، الرامي الباكستاني السابق "وقار يونس"، الذي يشارك في لجنة التعليق للموسم الثالث على التوالي.
وأشاد وقار بالتوسع الذي شهدته البطولة، وسلط الضوء على الأداء المتميز الذي قدمه لاعبو الكريكيت من الإمارات، ووصفه بأنه شهادة على تقدم لعبة الكريكيت في البلاد.
مُشيداً بالنمو الاستثنائي للبطولة، والافتتاح المثير الذي شهدته، ومستقبلها الواعد قال أسطورة باكستان: "بطولة دي بي ورلد آي إل تي 20 تكبر بشكل مستمر. العام الماضي كان أفضل من الذي قبله، وآمل أن يكون هذا العام أفضل. البداية كانت رائعة، المباراة الأولى، والافتتاح، كل شيء كان ممتازاً. أشعر أن هذه البطولة لديها الإمكانية لتكون واحدة من أبرز البطولات. هذه هي السنة الثالثة لي على التوالي في المشاركة، وقد شاهدت نمواً ملحوظاً."
يعد تطوير اللاعبين المحليين من أهم الأولويات بالنسبة لـ آي إل تي 20 وقد أعجب وقار بأداء اللاعبين أليشان شرفو وفرحان خان من دولة الإمارات.
في يوم الأحد، سجل "عليشان شرفو" لاعب فريق أبوظبي نايت رايدرز 46 نقطة بسهولة ضد فريق ديزرت فيبرز. مُشيداً بالضارب الموهوب، قال وقار: "لقد رأيت شيئاً مثيراً للإعجاب في وقت مبكر من البطولة. سجل عليشان شرفو نقاطاً في المباراة الأخيرة، تماماً كما فعل في العام الماضي عندما سجل 80 نقطة في أحد الأشواط بشكل سريع. هذا يعد مشجعاً للغاية للاعبين المحليين."
في المباراة الافتتاحية للموسم، تمكن فرحان خان لاعب فريق دبي كابيتلز من الحفاظ على أعصابه ليتمكن من الدفاع عن 11 نقطة في الجولة الأخيرة ضد كيرون بولارد لاعب فريق إم آي الإمارات، مما أثار إعجاب الرامي السابق وقار.
قال قائد باكستان السابق: "رأيت فرحان وهو يلعب الليلة الماضية، وأدى أداءً رائعاً في آخر الأدوار ضد لاعب خبير في دوري تي 20 للكريكيت. هذا يُظهر أن اللاعبين الشباب بدأوا يعتادون على اللعب مع الكبار ولا يخشون ذلك. أعتقد أن تطور الكريكيت في الإمارات سيستمر في التحسن بشكل أكبر."
وأشار وقار، الذي حصل على 789 ويكيت دولياً في مختلف الصيغ، إلى أن الملاعب تلعب دوراً مهماً لأنها توفر الدعم الكافي للضاربين واللاعبين، مما يخلق مباريات متوازنة وقوية.
وقال "لقد برزت جودة الملعب، وكان هناك فرق ملحوظ في المباريات القليلة الأولى".
"في الماضي، كانت الملاعب مسطحة إلى حد بعيد، لكن مما شاهدته حتى الآن، هناك ما يكفي من الدعم للاعبين، وهذا أمر يسعدني حقاً."