أسطورة الكريكيت "وقار يونس": لاعبو الإمارات لا يخشون اللعب مع الكبار

مُشيداً بالنمو الاستثنائي للبطولة، والافتتاح المثير الذي شهدته، ومستقبلها الواعد قال أسطورة باكستان: "بطولة دي بي ورلد آي إل تي 20 تكبر بشكل مستمر. العام الماضي كان أفضل من الذي قبله، وآمل أن يكون هذا العام أفضل. البداية كانت رائعة، المباراة الأولى، والافتتاح، كل شيء كان ممتازاً. أشعر أن هذه البطولة لديها الإمكانية لتكون واحدة من أبرز البطولات. هذه هي السنة الثالثة لي على التوالي في المشاركة، وقد شاهدت نمواً ملحوظاً."