أسطورة الكريكيت الهندي "أشوين" يودع الملاعب الدولية

ويعتزل اللاعب البارز في رياضة الكريكيت برصيد 537 ويكيت من 106 مباريات، ليصبح ثاني أكثر لاعبي الرمي الهنود تحقيقاً للوويكيت، خلف أنيل كومبل الذي سجل 619 ويكيت.

لم يتم اختيار أشوين للمشاركة في مباراة الافتتاح التي أقيمت في بيرث، لكنه عاد إلى الفريق في المباراة الثانية التي أُقيمت في أديلايد مساءً، حيث تمكن من حصد ويكيت واحد فقط. وكانت تلك المباراة الأخيرة له، إذ تم استبعاده من التشكيلة في مباراة بريسبان.

وقال اللاعب البالغ من العمر 38 عاما للصحفيين في جابا "سيكون هذا آخر يوم لي كلاعب كريكيت هندي في جميع أشكال الكريكيت على المستوى الدولي".