أسطورة الكريكيت الهندي "أشوين" يودع الملاعب الدولية
أعلن لاعب الكريكيت الهندي "رافيشاندران أشوين" اعتزاله للعبة الكريكيت الدولية عقب مباراته الثالثة في الاختبار ضد أستراليا في بريسبان يوم الأربعاء.
ويعتزل اللاعب البارز في رياضة الكريكيت برصيد 537 ويكيت من 106 مباريات، ليصبح ثاني أكثر لاعبي الرمي الهنود تحقيقاً للوويكيت، خلف أنيل كومبل الذي سجل 619 ويكيت.
لم يتم اختيار أشوين للمشاركة في مباراة الافتتاح التي أقيمت في بيرث، لكنه عاد إلى الفريق في المباراة الثانية التي أُقيمت في أديلايد مساءً، حيث تمكن من حصد ويكيت واحد فقط. وكانت تلك المباراة الأخيرة له، إذ تم استبعاده من التشكيلة في مباراة بريسبان.
وقال اللاعب البالغ من العمر 38 عاما للصحفيين في جابا "سيكون هذا آخر يوم لي كلاعب كريكيت هندي في جميع أشكال الكريكيت على المستوى الدولي".
"أشعر أن هناك القليل من القوة المتبقية في داخلي كلاعب كريكيت، ولكنني أود أن ... أعرض ذلك في لعبة الكريكيت على مستوى النادي."
وأضاف، بينما كان قائد المنتخب الهندي بجانبه: "لقد استمتعت كثيراً. يجب أن أقول إنني صنعت الكثير من الذكريات الجميلة برفقة روهيت شارما والعديد من زملائي الآخرين في الفريق".
لقد لعب أشوين أيضاً 116 مباراة في المباريات المحددة ليوم واحد و65 مباراة دولية في تنسيق الـ (تي 20)، وأنهى مسيرته برصيد 765 ويكيت في مختلف الأشكال.
أثبت أشوين جدارته بالفوز في المباريات على المضمار الهندي، كما أصبح لاعباً شاملاً جيداً في الاختبارات، حيث سجل ستة مئات في هذا النوع.