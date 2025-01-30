أداء "هاسارانجا" و"هولدن" يمنح "ديزيرت فايبرز" فوزاً جديداً على "جلف جاينتس"
قدم "وانيندو هاسارانجا" (4-0-10-3) فترة سحرية من الرمي الدوار وسجل "ماكس هولدين" نصف قرن رائع لمساعدة "ديزرت فايبرز" على الفوز على جلف جاينتس بخمسة ويكيت في ILT20 في ملعب دبي الدولي يوم الأربعاء.
حصل هاسارانجا على دعم جيد من سام كوران (4-0-28-3) حيث تمكن فريق فايبرز، الذي تأهل بالفعل إلى التصفيات، من تقييد فريق جاينتس إلى 129/8 في 20 جولة.
ولولا "توم كوران" الذي سجل 64 نقطة من 34 كرة، لكان فريق نيويورك جاينتس، الذي خسر ثمانية ويكيتات مقابل 61 نقطة فقط، قد خرج من المباراة مقابل أقل من 100 نقطة.
لكن كوران شارك في شراكة 68 جولة في الويكيت التاسع مع لاعب الإمارات العربية المتحدة الشامل أيان أفزال خان (6 لم يخرج) لإظهار بعض الاحترام لحصيلة جلف جاينتس.
في المقابل، وصل فريق ديزرت فايبرز إلى أرضه بعد 19 جولة وخسر خمسة ويكيتات. كانت مطاردة صعبة لكن هولدن (70 لم يخرج من 54 كرة) حافظ على هدوئه ليقود فريق فايبرز إلى خط النهاية ويحقق فوزه السابع في تسع مباريات.
وحصل "بليسينج موزاراباني" (4-0-25-3) على ثلاثة ويكيتات لصالح جاينتس.
وبهذا الفوز المذهل، عزز فريق فايبرز موقعه في المركزين الأولين، وهو ما يعني أنه سيحصل على فرصتين للتأهل إلى النهائي.
وكان هاسارانجا، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، سعيداً بأدائه.
وقال لاعب الرمي السريلانكي الذي تغلب على "توم ألسوب" و"جوردان كوكس" و"كريس جوردان" من فريق جلف جاينتس يوم الأربعاء: "حاولت الالتزام بأساسياتي والأساليب الخاطئة، هذه هي خطتي للنجاح. أحب اللعب هنا، حتى في كأس آسيا حصلت على ويكيت".
"لقد قام الرماة السريعون بعمل رائع، وقام الضاربون بأداء وظائفهم، لذلك كفريق قمنا بأداء واجباتنا بشكل جيد."
في هذه الأثناء، أبدى "جيمس فينس"، قائد فريق جلف جاينتس، أسفه على الأداء الضعيف لفريقه في الضرب.
وقال "لم يكن أداءنا رائعاً بالمضرب. كان من الصعب دائما الدفاع عن 130".
"لقد وضعنا أول 10 أشواط من المباراة في موقف دفاعي. في مرحلة ما، كنا نتطلع إلى تسجيل أقل من 100 نقطة، حتى منحتنا الشراكة بين توم كوران وأيان بعض الراحة. لقد قاتلنا جيداً بالكرة وأخذناها إلى أبعد ما يمكن ولكن بضربات قصيرة بعض الشيء."
النتائج المختصرة:
تغلب فريق ديزرت فايبرز على فريق جلف جاينتس بخمسة ويكيتات
فريق جلف جاينتس حقق 129/8 في 20 جولة (لم يخرج توم كوران 64 ، توم ألسوب 17، جيمس فينس 15، وانيندو هاسارانجا 3 مقابل 10، سام كوران 3 مقابل 28، خزيمة تنوير 1 مقابل 12)
ديزرت فايبرز 130/5 في 19 جولة (ماكس هولدين 70 لم يخرج، سام كوران 16، فخر زمان 14، بليسينج موزارباني 3 مقابل 35)