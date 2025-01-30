أداء "هاسارانجا" و"هولدن" يمنح "ديزيرت فايبرز" فوزاً جديداً على "جلف جاينتس"

"لقد وضعنا أول 10 أشواط من المباراة في موقف دفاعي. في مرحلة ما، كنا نتطلع إلى تسجيل أقل من 100 نقطة، حتى منحتنا الشراكة بين توم كوران وأيان بعض الراحة. لقد قاتلنا جيداً بالكرة وأخذناها إلى أبعد ما يمكن ولكن بضربات قصيرة بعض الشيء."