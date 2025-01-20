أداء مميز لـ"أبوظبي نايت رايدرز" يقوده للفوز على "جولف جاينتس" بفارق 37 نقطة

وعند علامة العشرة جولات، كان فريق جاينتس متذبذباً عند 62/4. كان العبء يقع على عاتق "جيرهارد إيراسموس" و"شيمرون هيتماير" لتوجيه مطاردة أخرى للنقاط، لكن ذلك لم يكن ليحدث. سجل "هيتماير" 20 نقطة في 15 كرة قبل أن يخرج بسبب "سونيل نارين" بعد "علي خان". ثم أخرج "جيسون هولدر" "جيرهارد إيراسموس" بعد أن حقق الناميبي 24 نقطة في 23 كرة لتصبح النتيجة 96/6 في 14.1 جولة.