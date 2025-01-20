أداء مميز لـ"أبوظبي نايت رايدرز" يقوده للفوز على "جولف جاينتس" بفارق 37 نقطة
حقق فريق أبوظبي "نايت رايدرز" فوزه الثاني في الموسم الثالث من بطولة "آي إل تي 20"، بعد تغلبه على فريق "جولف جاينتس" بفارق 37 نقطة في ملعب دبي الدولي الممتلئ مساء الأحد.
ورغم نجاح "أعيان أفضل خان" في تحقيق أربعة ويكيتات مقابل 16 نقطة فقط، وهو ما سجل رقماً قياسياً جديداً لأفضل الأرقام التي حققها لاعب من دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ "آي إل تي 20"، إلا أن فريق نايت رايدرز سجل 176/9، مدعوماً بخمسين نقطة من "مايكل بيبر".
وسجل كل من "أبرار أحمد"، و"جيسون هولدر"، و"علي خان" اثنين من الويكيتات لإبقاء فريق جاينتس على مقربة.
كانت مباراة صعبة للاعبي فريق جاينتس حيث خسر الفريق كلا اللاعبين الافتتاحيين في البداية. وتعرض "آدم ليث" لضربة قوية من "ديفيد ويلي" في الجولة الأولى، بينما أخطأ القائد "جيمس فينس" الذي بدا في حالة جيدة في التعامل مع "إبراهيم أحمد" ليحرز 14 نقطة في الجولة الرابعة.
وبعد أن كانت النتيجة 40/2 بحلول النصف الأول، كان فريق جاينتس متأخراً كثيراً. وتفاقمت الأمور في المباراة عندما خرج "جوردان كوكس" بعد أن سجل 10 نقاط، وخرج "إبراهيم زادران" من المباراة على يد "سونيل نارين" بعد أن بذل قصارى جهده وسجل 24 نقطة في 22 كرة.
وعند علامة العشرة جولات، كان فريق جاينتس متذبذباً عند 62/4. كان العبء يقع على عاتق "جيرهارد إيراسموس" و"شيمرون هيتماير" لتوجيه مطاردة أخرى للنقاط، لكن ذلك لم يكن ليحدث. سجل "هيتماير" 20 نقطة في 15 كرة قبل أن يخرج بسبب "سونيل نارين" بعد "علي خان". ثم أخرج "جيسون هولدر" "جيرهارد إيراسموس" بعد أن حقق الناميبي 24 نقطة في 23 كرة لتصبح النتيجة 96/6 في 14.1 جولة.
ثبت أن الهدف كان صعباً للغاية حيث حصل "هولدر" على الويكيت الثاني له عن طريق "مارك أداير" مقابل 19 نقطة حيث أنهى جاينتس المباراة بنتيجة 139/8.
في المراحل الأولى، قدم فريق أبوظبي نايت رايدرز أداءً مثيراً، حيث أهدى الجماهير نقاطاً وويكيتات، لينتهي النصف الأول بنتيجة 60/2.
وتولى "كايل مايرز" و"أندريس جوس" زمام المبادرة بتسجيل 19 و17 نقطة على التوالي، في 12 كرة لكل منهما. وتوقف الهجوم عندما أخرج "تيمال ميلز" "كايل مايرز" في الجولة الرابعة، وأمسك "جوس" بـ"وحيد الله زادران" في الجولة الخامسة.
وبعد الجولة الرابعة، انطلق "بيبر" بقوّة، حيث تغلب على "مارك أداير" بثلاث ضربات حدودية متتالية. ثم سجل "بيبر" خمسين نقطة من 31 كرة، بما في ذلك ست ضربات رباعية وضربة سداسية. وبدعم من "جو كلارك"، تمكن الثنائي من تسجيل 50 نقطة في 33 كرة.
وبدا الأمر وكأن فريق نايت رايدرز كان في طريقه لتحقيق فوز ساحق حتى قلب "أعيان" الأمور، حيث حقق أرقاماً مميزة 4 من 16 - أفضل أرقام للاعب إماراتي في "آي إل تي 20" (كان حامل الرقم القياسي السابق هو "زهيب زهير" مع 4 من 22 لفريق جولف جاينتس ضد الشارقة ووريورز في عام 2024).
افتتح "أعيان" رصيده عندما تفوق على "جو كلارك" بتسجيله 24 نقطة في الجولة الحادية عشرة. ثم تبع ذلك بحصول "أليشان شرفو"، و"أندرو راسل"، و"سونيل نارين" على ويكيتات، ولم يتمكن سوى "أندريه راسل" من تسجيل أكثر من 10 نقاط بتسجيله 12 نقطة. وفي نهاية فترة "أعيان"، كان فريق نايت رايدرز قد سجل 131/6 في 15 جولة.
وفي الجولات الأخيرة، تمكّن "بيبر" من تسجيل 57 نقطة بعد تأخره عن "مارك أداير"، في حين ساهم "لوري إيفانز"، و"جيسون هولدر"، و"ديفيد ويلي" بشكل بسيط. وانتزع "بليسينج موزاراباني" ويكيتين من "إيفانز" و"هولدر" حيث أنهى فريق نايت رايدرز المباراة بنتيجة 176/9.
نتائج مختصرة
فريق أبوظبي نايت رايدرز تغلب على فريق جولف جاينتس بفارق 37 نقطة
أبوظبي نايت رايدرز 176/9 في 20 جولة ("مايكل بيبر" 57، "جو كلارك" 24، "كايل مايرز "19، "أعيان أفضل خان" 4 مقابل 16، "بليسينج موزارباني" 2 مقابل 28)
فريق جولف جاينتس 139/8 في 20 جولة ("جيرهارد إيراسموس" 24، "شيمرون هيتماير" 20، "مارك أداير" 19، "علي خان" 2 مقابل 23، "جيسون هولدر" 2 مقابل 25، "أبرار أحمد" 2 مقابل 27)