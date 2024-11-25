أداء مذهل من "فاف دو بليسيس" يمنح "موريسفيل سامب أرمي" فوزاً رابعاً متتالياً
واصل قائد جنوب أفريقيا السابق "فاف دو بليسيس" تألقه في أبوظبي، حيث سجل "سامب أرمي"، لاعب افتتاح فريق موريسفيل، 76 نقطة دون أن يهزم في 26 كرة، ليقود فريقه إلى الفوز الرابع على التوالي هذا الموسم.
وبفضل أدائه الرائع، نجح سامب أرمي في مطاردة إجمالي 104 نقاط التي سجلها فريق تشيناي بريف ووريورز، مع 9 ويكيت في متناول اليد.
وفي وقت سابق، حقق فريق تشيناي بريف ووريورز نتيجة قوية بلغت 104/6 في 10 أشواط، بفضل أداء رائع من دان لورانس الذي سجل 57 نقطة في 25 كرة.
يواصل فريق ديكان جلادييتورز تقديم الترفيه.
كان الأداء شاملاً من فريق ديكان جلادييتورز الفائز بالبطولة مرتين، حيث قاد اللاعب الشامل "رايلي روسساو" Rilee Rossouw الهجوم بالمضرب، حيث سدد 61 ضربة من 24 كرة لمساعدة فريقه على تحقيق إجمالي قوي بلغ 128/3 في 10 أشواط. لعب "جوس باتلير" Jos Buttler دوراً داعماً قوياً في الأشواط الأخيرة، حيث سدد 19 ضربة من 7 كرات دون أن يهزم.
ورداً على ذلك، تراجع ترتيب فريق نيويورك سترايكرز بعد أن انتزع لوك وود ثلاثة ويكيتات في أول شوطين له بالكرة الجديدة. كما وضع إبرا أحمد فريق ديكان جلادييتورز في موقف أفضل، حيث قيدوا الفريق المنافس إلى 60/7 في 10 أشواط، ليفوزوا بالمباراة بفارق 68 نقطة.