أداء مذهل من "فاف دو بليسيس" يمنح "موريسفيل سامب أرمي" فوزاً رابعاً متتالياً

واصل قائد جنوب أفريقيا السابق "فاف دو بليسيس" تألقه في أبوظبي، حيث سجل "سامب أرمي"، لاعب افتتاح فريق موريسفيل، 76 نقطة دون أن يهزم في 26 كرة، ليقود فريقه إلى الفوز الرابع على التوالي هذا الموسم.

وبفضل أدائه الرائع، نجح سامب أرمي في مطاردة إجمالي 104 نقاط التي سجلها فريق تشيناي بريف ووريورز، مع 9 ويكيت في متناول اليد.