"أبوظبي نايت رايدرز" يهزم "الشارقة ووريورز" بفارق 30 جولة في بطولة "آي إل تي 20"

وفي وقت سابق من المساء، قدم "آدم ميلن" أداءً رائعاً في أولى كُراته، حيث أسقط فيل سالت وكايل مايرز ليجعل "نايت رايدرز" يتقدم إلى 26/2 في ثلاث جولات فقط. قبل خروجه، كان مايرز في حالة هجوم، حيث ضرب 2 أربعة و 2 ستة ليصل إلى 21 جولة من 9 كرات. عند انتهاء القيود على الميدان، كانت النتيجة 49/2.