"أبوظبي نايت رايدرز" يهزم "الشارقة ووريورز" بفارق 30 جولة في بطولة "آي إل تي 20"
حقق فريق "أبوظبي نايت رايدرز" فوزه الأول في الموسم الثالث من بطولة الكريكيت الدولية "آي إل تي 20"، بعد تغلبه على فريق "الشارقة ووريورز" بفارق 30 جولة في ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي.
وحقق "جيسون هولدر" أربعة وِكِتات مقابل 23 جولة فقط، بينما سجل "ديفيد ويلي" ثلاث وِكِتات مقابل 19 جولة، ليقودا فريقهما للدفاع عن مجموعهم 159/5.
في الدور الأول للضرب، أسهمت الشراكة المستمرة من 50 جولة في الجولات الأخيرة بين "أندريه راسل" و"لوري إيفانز" في تمكين "نايت رايدرز" من تسجيل 159/5،بعد أن وضع "كايل مايرس" الأساس في البداية بتسجيله 21 جولة بسرعة.
وحافظ إيفانز على انطلاقته في 39 جولة من دون هزيمة، بينما أضاف راسل 24 جولة من 12 كرة في نهاية الجولات. أما في رد الفعل، فقد تأثرت سلسلة "الشارقة ووريورز" بعدم وجود شراكات ناجحة ووجود العديد من الكرات الصفراء.
وفي وقت سابق من المساء، قدم "آدم ميلن" أداءً رائعاً في أولى كُراته، حيث أسقط فيل سالت وكايل مايرز ليجعل "نايت رايدرز" يتقدم إلى 26/2 في ثلاث جولات فقط. قبل خروجه، كان مايرز في حالة هجوم، حيث ضرب 2 أربعة و 2 ستة ليصل إلى 21 جولة من 9 كرات. عند انتهاء القيود على الميدان، كانت النتيجة 49/2.
وفي المركز الثالث، نجح "جو كلارك" في التغلب على التحديات في بداية المباراة، حيث سجل 32 نقطة في 27 كرة. وفي الوقت نفسه، تفوق عادل راشد على "مايكل بيبر" بسبع نقاط، حيث مرر الكرة إلى "روهان مصطفى" من الإمارات في منطقة الجزاء الخلفية العميقة.
حقق هارميت سينغ تقدماً مهماً في الجولة الـ12، بعد أن تغلب على جو كلارك. وشارك عليشان شرافو بشكل فعال مع كلارك ولوري إيفانز، وسجل 24 و23 نقطة على التوالي، قبل أن يُستبعَد بواسطة عادل رشيد عندما كانت النتيجة 109/5 في 15.3 جولة.
وبينما واصل لوري إيفانز جهوده لينهي المباراة برصيد 39 نقطة من 31 كرة في ليلة كان يعاني فيها من صعوبة في إيجاد وسط المضرب، قدم راسل الأداء الأقوى في الجولات الأخيرة، مسجلاً ثلاث ستات في 24 نقطة من 12 كرة. كانت الشراكة بينهما تقدر بـ50 نقطة من 27 كرة، لينهي الفريق الجولات بتسجيل 159/5 في 20 جولة.
النتائج المختصرة
فريق أبوظبي نايت رايدرز يتغلب على فريق الشارقة ووريورز بفارق 30 نقطة
أبو ظبي نايت رايدرز 159/5 في 20 جولة (لوري إيفانز 39 لم يخرج، جو كلارك 32، أليشان شرفو 25، أندريه راسل 24 جولة لم يخرج، آدم ميلن 2 مقابل 37، عادل راشد 2 مقابل 14، هارميت سينغ 1 مقابل 22)
الشارقة ووريورز 129/10 في 19.3 جولة (تيم ساوثي 24، كيمو بول 21، روهان مصطفى 20، جيسون هولدر 4 مقابل 23، ديفيد ويلي 3 مقابل 19، كايل ماير 2 مقابل 16)
لاعب المباراة: ديفيد ويلي