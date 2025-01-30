85 رياضياً يمثلون الإمارات في بطولة آسيا للجوجيتسو

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تعد بطولة آسيا للجيوجيتسو واحدة من أبرز الفعاليات التي نشارك فيها كل عام، وتسلط الضوء على ريادة دولة الإمارات في هذه الرياضة على مستوى القارة. كما توفر منصة رئيسية لتقييم تقدم رياضيينا الشباب واستعدادهم للتفوق على الساحة العالمية."