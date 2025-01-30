85 رياضياً يمثلون الإمارات في بطولة آسيا للجوجيتسو
أكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركة 85 رياضياً في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 14 سنة 2025، وبطولة آسيا للشباب 2025، المقرر إقامتهما في بانكوك بتايلاند خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير المقبل.
ويضم الوفد 20 رياضياً يتنافسون في فئة تحت 14 سنة و65 رياضياً في فئات الشباب.
وفي عام 2024، استضافت أبوظبي بطولة آسيا للشباب في الجوجيتسو، حيث تألق المنتخب الوطني الإماراتي بحصوله على 41 ميدالية، منها 11 ذهبية وثمانية فضيات و22 برونزية.
وبناءً على هذا النجاح، يهدف الفريق إلى التنافس بقوة على اللقب في بانكوك وتعزيز مكانته كقوة رائدة في رياضة الجوجيتسو الآسيوية.
وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تعد بطولة آسيا للجيوجيتسو واحدة من أبرز الفعاليات التي نشارك فيها كل عام، وتسلط الضوء على ريادة دولة الإمارات في هذه الرياضة على مستوى القارة. كما توفر منصة رئيسية لتقييم تقدم رياضيينا الشباب واستعدادهم للتفوق على الساحة العالمية."
"تمثل مسابقات الشباب محوراً أساسياً في استراتيجية الاتحاد، لأنها تمثل مستقبل رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نواصل التزامنا باكتشاف المواهب الشابة ورعايتها من خلال برامج التدريب والتوجيه ذات المستوى العالمي."
وقال "بيدرو داماسينو"، مدرب المنتخب الوطني الإماراتي: "لقد قمنا بتشكيل فريق قوي بعناية، يجمع بين الرياضيين ذوي الخبرة والمواهب الجديدة. ويتبع الفريق برنامج تدريب مكثف وهو ملتزم تماماً بتقديم أفضل أداء في البطولات القادمة. يُظهر الرياضيون ثقة كبيرة وتفانياً، ونتطلع إلى رؤيتهم يتألقون على الساحة القارية مرة أخرى".