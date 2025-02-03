824 مقاتلاً من 61 نادياً في بطولة الإمارات لـ"لمواي تاي"

وقال علي خوري: "نحن سعداء للغاية بالاستجابة الهائلة، والتي تؤكد على المشاركة القوية من قبل الرياضيين والأندية ومجتمع الملاكمة التايلاندية على المستويين المحلي والدولي. وتضع هذه البطولة معيارًا جديدًا للرياضة في الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط من حيث المشاركة ولكن أيضًا في مستوى المنافسة الذي نتوقعه".