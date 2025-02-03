824 مقاتلاً من 61 نادياً في بطولة الإمارات لـ"لمواي تاي"
تنطلق بطولة الإمارات لـ"لمواي تاي" يوم 14 فبراير المقبل في صالة سبيس 42 أرينا على شاطئ الراحة بأبوظبي، بمشاركة غير مسبوقة تبلغ 824 مقاتلاً من 61 نادياً في دولة الإمارات وخارجها.
ويعد هذا الحدث أحد أكبر مسابقات الملاكمة التايلاندية في تاريخ المنطقة، مما يعكس النمو السريع والشعبية التي تتمتع بها هذه الرياضة.
وتستمر البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج لمدة ثلاثة أيام، وتختتم في 16 فبراير. وللمرة الأولى، ستقام المباريات في وقت واحد على أربع حلبات، مما يضمن تجربة مليئة بالإثارة للمقاتلين والمشجعين على حد سواء.
وإلى جانب أندية الإمارات الكبرى، تشهد البطولة مشاركة فرق دولية من أوزبكستان والعراق ولبنان والجزائر وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية.
ويشرف على الأندية المشاركة أكثر من 180 مدربا، فيما سيتولى 60 حكما إدارة المباريات.
وتعد بطولة الإمارات للمواي تاي حدثًا رئيسيًا في التقويم السنوي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، حيث تنطلق موسم البطولة لعام 2025. وهي بمثابة منصة لتطوير المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز آفاق المنتخب الوطني عبر مختلف الفئات العمرية.
وسيتنافس المقاتلون الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و23 عامًا في فئات وزن متعددة تتناسب مع فئاتهم العمرية.
وأعرب علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن فخره بالمشاركة القياسية في البطولة.
وقال علي خوري: "نحن سعداء للغاية بالاستجابة الهائلة، والتي تؤكد على المشاركة القوية من قبل الرياضيين والأندية ومجتمع الملاكمة التايلاندية على المستويين المحلي والدولي. وتضع هذه البطولة معيارًا جديدًا للرياضة في الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط من حيث المشاركة ولكن أيضًا في مستوى المنافسة الذي نتوقعه".
وأكد كذلك على أهمية البطولة.
وأضاف أن "هذه البطولة هي انعكاس مباشر لرؤية عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج. وقد لعبت قيادته دوراً فعالاً في تطوير جدول بطولة ديناميكي مليء بالبطولات والمبادرات والبرامج التدريبية رفيعة المستوى التي تهدف إلى رفع المعايير التنافسية للرياضة".
"تم تصميم هذا الحدث لتعزيز القدرات الفنية للمقاتلين، وتوفير تجربة لا تقدر بثمن داخل الحلبة، والمساهمة في التنمية طويلة الأمد للمواي تاي في المنطقة.
ومع أكبر تشكيلة من المقاتلين على الإطلاق، والتمثيل الدولي الواسع، والتنظيم العالمي، من المتوقع أن تصبح بطولة الإمارات للمواي تاي حدثًا بارزًا في مشهد الرياضات القتالية في المنطقة.
تأسس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في مايو 2017، وهو الهيئة الحاكمة الرسمية لهذه الرياضات في الإمارات العربية المتحدة. ويلعب الاتحاد دورًا رائدًا في تطوير رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، وتعزيز مجتمع يتمتع بالخبرة والمهارة، مع وضع الإمارات العربية المتحدة كمنافس قوي في المسابقات العالمية.
وتتضمن مهمة الاتحاد توسيع حضور الرياضة، ودعم التنمية الشعبية، ورعاية الفرق التنافسية القادرة على النجاح على المستويين الاحترافي والهواة على الساحة العالمية.