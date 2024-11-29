70 مليون صوت في الجولة الأولى من"دبي جلوب سوكر"

وتضم قائمة أفضل لاعبة، 12 لاعبة، من بينها الثنائي الفائز بكأس العالم من إسبانيا "أيتانا بونماتي" و "سلمى بارالويلو" ولاعبة برشلونة "كارولين جراهام هانسن". وفي الوقت نفسه، يتنافس بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن وريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل نادي للرجال، مع وجود برشلونة وبايرن ميونيخ في قائمة نهائية من أربعة لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل نادي للسيدات.