70 مليون صوت في الجولة الأولى من"دبي جلوب سوكر"
وصل الاهتمام بجوائز "دبي جلوب سوكر" السنوية التي تقام الشهر المقبل بدعم من مجلس دبي الرياضي إلى ذروته، حيث تم الإدلاء برقم قياسي من الأصوات بلغ 70 مليون خلال الجولة الأولى.
وقد حدد العدد القياسي من الأصوات المرشحين النهائيين في ثماني فئات رئيسية من أصل 12 فئة قبل الحفل المرموق المقرر إقامته بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي التاسع عشر في 27 ديسمبر في أتلانتس النخلة.
وأغلقت الجولة الأولى من التصويت العام يوم الاثنين، مع تسجيل أكثر من ضعف عدد الأصوات في نفس المرحلة من عام 2023، ومشاركة أكثر من 200 دولة حول العالم.
وتجاوزت تحميلات تطبيق جلوب سوكر "Globe Soccer" على الهاتف المحمول حاجز المليار ونصف مليار عملية تنزيل، ما يؤكد الإقبال على هذه الفعالية على المستوى العالمي.
ويتنافس "إيرلينج هالاند"، نجم مانشستر سيتي، للاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب في النسخة الخامسة عشرة من الحفل الذي يقام في الملعب ذي الخمس نجوم، مع زميله في الفريق "رودري"، وثلاثي ريال مدريد "كيليان مبابي" و "فينيسيوس جونيور" و"جود بيلينجهام"، بالإضافة إلى الثنائي الأسطوري "كريستيانو رونالدو" و "ليونيل ميسي".
ويتنافس النرويجي أيضاً في القائمة المختصرة المكونة من 10 لاعبين في فئة أفضل مهاجم، والتي تضم زميله في مانشستر سيتي "فيل فودين"، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، و"هاري كين" لاعب بايرن ميونيخ. وتتكون فئة أفضل لاعب وسط من "بيلينجهام ورودري"، مع "كول بالمر" لاعب تشيلسي ولاعب وسط باير ليفركوزن "جرانيت تشاكا" أيضاً.
وتضم قائمة أفضل لاعبة، 12 لاعبة، من بينها الثنائي الفائز بكأس العالم من إسبانيا "أيتانا بونماتي" و "سلمى بارالويلو" ولاعبة برشلونة "كارولين جراهام هانسن". وفي الوقت نفسه، يتنافس بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن وريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل نادي للرجال، مع وجود برشلونة وبايرن ميونيخ في قائمة نهائية من أربعة لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل نادي للسيدات.
ويتاح للمشجعين التصويت على لاعبيهم المفضلين حتى العاشر من ديسمبر عبر موقع vote.globesoccer.com، وسيتم تحديد الفائزين النهائيين من خلال مزيج من أصوات المشجعين ولجنة التحكيم الرسمية لجلوب سوكر، والتي تتكون من أسماء أسطورية مثل "مارسيلو ليبي" و "فرانشيسكو توتي" و "إيكر كاسياس" و "لويس فيجو".