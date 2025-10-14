7 دقائق حسمت المقاعد و"حلم وطن" يشتعل في الدوحة: جماهير الإمارات تتنبأ بالانتصار على قطر

نفدت تذاكر مباراة تصفيات كأس العالم الحاسمة بين الإمارات وقطر يوم الثلاثاء في غضون سبع دقائق فقط من فتح باب التسجيل في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد.

وتحتاج الإمارات إلى التعادل فقط ضد قطر في مباراة المجموعة الأولى على استاد جاسم بن حمد في الدوحة لتحجز مقعداً مباشراً في نهائيات كأس العالم FIFA 2026.

وقد سارعت الجماهير الإماراتية، المتعطشة لدعم "الأبيض" في المباراة الفاصلة، لحجز جميع المقاعد المتاحة التي مثلت ثمانية في المائة من سعة الملعب في الدوحة.

ويسود حماس كبير قبل المباراة، حيث تتطلع الإمارات إلى إنهاء صيام 35 عامًا عن كأس العالم، بعد أن كان ظهورها الوحيد في الحدث العالمي عام 1990.

لكن العدد المحدود من المقاعد المخصصة للإمارات في المباراة بالدوحة خيب آمال العديد من مشجعي المنتخب الوطني.

إحباط بسبب السعة المحدودة ودعم متواصل

علق أحد مشجعي الإمارات المستائين على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هل هذا هو الملعب الوحيد؟ أين ملاعب كأس العالم التي يمكن أن تستوعب 20 ألفاً إلى 30 ألف متفرج؟"

وأضاف آخر: "تم فتح رابط التسجيل لي، ولكن عندما أكملت النموذج، أظهر لي أن جميع التذاكر قد نفدت".

وبالنسبة للجماهير الإماراتية التي لم تحصل على تذاكر، خصص اتحاد الإمارات لكرة القدم مناطق مشاهدة مخصصة في فندق شيراتون الدوحة (قاعة المجلس) وفندق راديسون بلو (قاعة جوانا).

وعلى الرغم من خيبة الأمل، يظل مشجعو الفريق متفائلين قبل الاصطدام الحاسم ضد قطر.

أعرب أ. الحمادي عن ثقته في حظوظ الفريق، مشيدًا بالمدرب كوزمين أولاريو لتحسن أداء الفريق.

وقال الحمادي: "كوزمين يعرف المنطقة واللاعبين جيداً. لقد أدى تواصله ونهجه التكتيكي إلى تحسين أداء الفريق بشكل كبير".

وكان رجال أولاريو قد حققوا عودة مذهلة ليحصدوا فوزاً بنتيجة 2-1 على عُمان يوم السبت بعد أن أجرى المدرب الروماني ثلاثة تغييرات في الشوط الثاني حولت المباراة بشكل حاسم لصالح الإمارات.

وتوقع مشجع آخر، السبيري، فوز الإمارات يوم الثلاثاء، مسلطاً الضوء على القوة الفنية للفريق وجودة اللاعبين.

وقال: "سيكون للفريق القطري دعم جماهيره على أرضه، مما قد يعزز معنوياتهم، لكن فريقنا يمتلك المهارات والاستعدادات اللازمة للنجاح".

وتوقع مبارك فوز الإمارات بنتيجة 2-1: "ستفوز الإمارات في مباراة الغد لأن الجماهير تقف خلفهم بالكامل، والتجمع في سوق واقف بالدوحة هو دعم كبير سيحفز اللاعبين. على الرغم من احترافية الفريق القطري، أتوقع فوز الإمارات".

في غضون ذلك، قال عبد الرحمن: "كلنا إخوة وأبناء عمومة، وإن شاء الله سيفوز المنتخب الإماراتي على قطر".

كما أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم حملة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار "حلم وطن"، لمشاركة الصور والرسائل الملهمة لحشد الجماهير قبل المباراة.