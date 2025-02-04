600% ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الهند وباكستان بالإمارات
تُباع تذاكر المباراة المرتقبة بين الهند وباكستان في بطولة كأس أبطال الكريكيت للرجال 2025 بأسعار أعلى بنحو سبعة أضعاف من سعرها الأصلي. حيث تم تسعير التذاكر العامة في الأصل بمبلغ 500 درهم، والآن يتم إدراجها على "فيس بوك ماركت بليس" ومواقع الإعلانات المبوبة الأخرى مقابل 3500 درهم.
أمضى العديد من عشاق لعبة الكريكيت ساعات في طوابير الانتظار عبر الإنترنت يوم الاثنين، على أمل شراء التذاكر، ليكتشفوا أنها نفدت بالفعل في غضون ساعة. والآن، يتم بيع نفس التذاكر بأسعار باهظة.
وكان عبد الكريم، وهو من مشجعي لعبة الكريكيت ويقيم في الشارقة، من بين الذين حاولوا الحصول على تذكرة عبر الموقع الرسمي لكنه فشل.
كما قال "لقد كنت أتصفح الصفحة لساعات على أمل الحصول على تذكرة. ولكن بحلول الوقت الذي جاء فيه دوري، كانت جميع التذاكر قد نفدت. والآن، أرى البائعين يطلبون 3500 درهم أو أكثر. إنه أمر محبط للغاية".
وأضاف كريم: «عندما أخبرته أنني مستعد لدفع 200 درهم أكثر من السعر الأصلي، غضب وسألني هل أنا على علم بقيمة هذه المباراة».
يبحث العديد من المشجعين الذين فاتتهم فرصة البيع الأولي الآن عن طريقة لمشاهدة المباراة مباشرة على شاشاتهم.
أعرب هاريش داس، وهو أحد المتحمسين للكريكيت، عن خيبة أمله من الأسعار المبالغ فيها في سوق إعادة البيع.
وقال "خصصت 500 درهم لشراء تذكرة، لكن لا أستطيع تحمل أكثر من 1000 درهم للمباراة. أشعر وكأن هذه المباريات مخصصة فقط للأشخاص القادرين على دفع أسعار باهظة".
وأضاف داس أن "أسعار التذاكر في دبي مرتفعة للغاية مقارنة بأسعارها في الهند، والخيار الأخير هو مشاهدة المباراة عبر الشاشة".
ارتفاع الطلب
وبما أن مباريات الهند وباكستان تعد من أكثر المباريات التي تحظى بطلب كبير في لعبة الكريكيت، فقد كان الطلب على التذاكر هائلاً. وقد تواصلت صحيفة خليج تايمز مع البائعين الذين أكدوا أنهم تلقوا سيلاً من الاستفسارات.
قال أحد البائعين "لقد تلقينا أكثر من 50 مكالمة منذ أمس تطلب تذاكر. كثير من الناس يتفاوضون، ولكن حتى مع ثلاثة أضعاف السعر، فإنهم لا يزالون مهتمين".
وأضاف: "نظراً للطلب والإثارة على هذه المباراة فإن الأسعار قد ترتفع أكثر كلما اقترب موعد المباراة".
وقال بائع آخر لديه تذاكر لجميع المباريات الأربع في الإمارات العربية المتحدة إنه يبيعها بالجملة مقابل 6000 درهم. وأوضح أن هناك اهتماماً قوياً من المشترين الراغبين في دفع علاوة لمباريات متعددة مثل الهند ضد باكستان، والهند ضد بنجلاديش، والهند ضد نيوزيلندا، ونصف النهائي.
وقال: "يبحث العديد من المشجعين عن تذاكر لجميع المباريات، وليس فقط مباراة الهند وباكستان. ونظراً للطلب الكبير، فإن أسعار التذاكر بالجملة منخفضة للغاية مقارنة بأسعار التذكرة لمباراة واحدة، ولا يزال الناس يتفاوضون".
ومع أن المباراة كانت مقررة على ملعب دبي الدولي في 23 فبراير/شباط، فإن ارتفاع أسعار إعادة بيع التذاكر قد أفسد الحماسة بالنسبة للعديد من المشجعين الذين لم يتمكنوا من تأمين التذاكر خلال عملية البيع الرسمية.