600% ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الهند وباكستان بالإمارات

تُباع تذاكر المباراة المرتقبة بين الهند وباكستان في بطولة كأس أبطال الكريكيت للرجال 2025 بأسعار أعلى بنحو سبعة أضعاف من سعرها الأصلي. حيث تم تسعير التذاكر العامة في الأصل بمبلغ 500 درهم، والآن يتم إدراجها على "فيس بوك ماركت بليس" ومواقع الإعلانات المبوبة الأخرى مقابل 3500 درهم.

أمضى العديد من عشاق لعبة الكريكيت ساعات في طوابير الانتظار عبر الإنترنت يوم الاثنين، على أمل شراء التذاكر، ليكتشفوا أنها نفدت بالفعل في غضون ساعة. والآن، يتم بيع نفس التذاكر بأسعار باهظة.