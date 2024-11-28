5 ملايين درهم من حاكم الشارقة لفريق كرة اليد الفائز ببطولة آسيا
رحب صاحب السمو حاكم الشارقة بفريق الشارقة لكرة اليد بعد فوزه ببطولة آسيا لكرة اليد، والتي توج بها بعد فوز مثير على فريق الخليج السعودي بنتيجة 27-26 في المباراة النهائية التي أقيمت بالدوحة اليوم السبت.
وأقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفل استقبال بمناسبة تتويج الفريق باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
كما أعلن صاحب السموحاكم الشارقة عن مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين درهم للمنتخب تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تحقيق اللقب الغالي، معرباً عن فخره بأداء المنتخب وتأكيده على أهمية التطوير المستمر للرياضة على المستويين المحلي والدولي.
وقال سموه "لقد مهدتم الطريق لكرة اليد من الشارقة للوصول إلى المستوى الدولي"، مسلطاً الضوء على مساهمة الفريق في توسيع جاذبية الرياضة خارج كرة القدم، وخاصة في تنمية الشباب. كما أشاد سموه بروحهم الرياضية والتزامهم باللعب النظيف، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه الرياضة في بناء الشخصية وتعزيز الصحة العقلية والجسدية.
حضر الاستقبال الذي أقيم في قصر البديع اليوم الاثنين، سموالشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ محمد بن حامد القاسمي وخميس بن سالم السويدي.
كما اغتنم صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هذه الفرصة للتأكيد على أهمية تشجيع كافة الرياضات، والدعوة إلى إقامة برامج متخصصة لتثقيف الجمهور حول مختلف أنواع الرياضات، وقال إن هذا النهج يساعد على تعزيز المشاركة والتمتع بالرياضة وتقديرها، وخاصة بين الشباب.
وأكد سموه أهمية الرياضة النسائية، مؤكداً التزام الإمارة بتوفير المنصات للرياضيات لتطوير مهاراتهن وتعزيز لياقتهن البدنية.
كما ضمن الفوز في بطولة آسيا لفريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي التأهل لبطولة العالم لكرة اليد المقبلة، وهو ما عزز من سمعة الفريق على الساحة العالمية.
وعبر لاعبو كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي عن شكرهم للدعم المتواصل من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة والذي كان له الأثر الكبير في نجاحهم.