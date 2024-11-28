5 ملايين درهم من حاكم الشارقة لفريق كرة اليد الفائز ببطولة آسيا

حضر الاستقبال الذي أقيم في قصر البديع اليوم الاثنين، سموالشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ محمد بن حامد القاسمي وخميس بن سالم السويدي.