5 ملايين درهم جوائز موسم قفز الحواجز بأبوظبي

وكجزء من خطط نادي أبوظبي للفروسية المستقبلية، سيجمع المكان بين عناصر الفخامة وأسلوب الحياة، بما في ذلك المتاجر الحصرية، وخدمات السبا، وخيارات تناول الطعام الفاخرة. وتهدف هذه العروض إلى إعادة تعريف تجربة الفروسية، ودمج الرياضة مع أجواء أسلوب الحياة النابضة بالحياة.