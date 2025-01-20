5 ملايين درهم جوائز موسم قفز الحواجز بأبوظبي
أعلن نادي أبوظبي للفروسية عن جدول قفز الحواجز لعام 2025، وهي سلسلة من الأحداث البارزة التي تجمع كبار الرعاة في الدولة وعشاق الفروسية الدوليين.
وتبلغ جوائز البطولة 5 ملايين درهم، وتسجل فصلاً جديداً في تاريخ قفز الحواجز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز في رياضة الفروسية.
ومن بين أبرز الفعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، التي ستُقام في الفترة من 24 إلى 26 يناير، وتتميز بمسابقة "سي إس آي 4 دبليو" (CSI4*-W) الدولية الشهيرة لقفز الحواجز وتصفيات كأس العالم الكبرى المرموقة.
ويتنافس الفرسان من مختلف أنحاء العالم للفوز بجوائز إجمالية قدرها 1.2 مليون درهم، حيث تصل القفزات إلى ارتفاعات تصل إلى 1.55 متر.
ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث التاريخي انتباه الجماهير ويعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على تراثها في الفروسية.
يتزامن هذا الإعلان مع الكشف عن وجهة الفروسية وأسلوب الحياة العصرية المتطورة التابعة لنادي أبوظبي للفروسية، وهي عبارة عن مكان واسع يمتد على مساحة 54 فداناً. تم تصميم المرفق لتقديم تجارب عالمية المستوى للفرسان، والخيول، والمتفرجين على حد سواء.
ويتميز بملاعب داخلية ومغطاة وخارجية، ومساحات خضراء مغطاة، ومسارات واسعة، ومقاعد مميزة في الملعب.
وكجزء من خطط نادي أبوظبي للفروسية المستقبلية، سيجمع المكان بين عناصر الفخامة وأسلوب الحياة، بما في ذلك المتاجر الحصرية، وخدمات السبا، وخيارات تناول الطعام الفاخرة. وتهدف هذه العروض إلى إعادة تعريف تجربة الفروسية، ودمج الرياضة مع أجواء أسلوب الحياة النابضة بالحياة.
وقال علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية: "نحن فخورون بالكشف عن هذا المكان الجديد والغامر في الوقت المناسب لموسم قفز الحواجز. ويؤكد هذا التطور العالمي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على تراثنا في الفروسية وتعزيزه على الساحة العالمية".
"ونحن نعرب عن خالص تقديرنا لسمو الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان" نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي كان لها دور فعال في الارتقاء بالرياضة إلى مستوى الجماهير العالمية".
ولا تقتصر فعاليات أبوظبي الدولية لقفز الحواجز على منافسات عالمية المستوى فحسب، بل إنها تقدم مزيجاً فريداً من الرياضة الراقية والثقافة والفخامة، حيث تدمج التقاليد مع الحداثة بسلاسة.
تم تصميم البرنامج لخلق ذكريات لا تُنسى للزوار من جميع الأعمار، ويضمن أن يكون الحدث ليس فقط عرضاً للتميز في رياضة الفروسية بل أيضاً احتفالاً بالمجتمع، والثقافة، والعاطفة المشتركة.