400 رياضي من 52 دولة في بطولة فزاع الدولية 2025
يجتمع كبار الرياضيين بما في ذلك أبطال الألعاب البارالمبية والعالمية في دبي لتقديم عرض استثنائي من الشجاعة والتميز عندما تُقام النسخة السادسة عشرة من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، "الجائزة الكبرى" - دبي 2025 في الفترة من 10 إلى 13 فبراير.
وتم الإعلان في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الثلاثاء عن انطلاق بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2025 بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من 52 دولة.
وستكون البطولة أيضاً بمثابة الافتتاح للموسم لبطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية العالمية، وهي الهيئة العالمية لهذه الرياضة.
وتشمل بعض الأسماء الدولية البارزة أسطورة سباق الكراسي المتحركة السويسري "مارسيل هوج"، والحائز على الميدالية الذهبية مرتين في باريس 2024 "ماكسيم كارابين" من بلجيكا، والبطلة البارالمبية الصينية "وين شياويان" الحائزة على تسع ميداليات ذهبية في باريس 2024، و"وو تشينج"، وهو أيضاً حائز على الميدالية الذهبية البارالمبية عدّة مرات من الصين.
ويمثل الدولة المضيفة الإمارات العربية المتحدة 60 رياضياً من أصحاب الهمم بما في ذلك نجوم الألعاب البارالمبية والعديد من الوافدين الجدد الذين يسعون إلى الحصول على تصنيفهم الدولي في الحدث الذي يستمر أربعة أيام.
وتوجه "ماجد العصيمي" مدير اللجنة المنظمة لبطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالشكر لسمو الشيخ "منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم" على اهتمامه الكبير ودعمه لأصحاب الهمم، كما أشاد بدعم مجلس دبي الرياضي و25 شريكاً وراعياً متواصلاً لتحقيق الهدف المنشود للنادي.
وقال "العصيمي" إن الوصول إلى المركز الأول يتطلب رؤية متكاملة من القيادة الرشيدة لتحقيق التطلعات الوطنية والتوجهات المستقبلية المستدامة لصناعة الأبطال ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.
"ظلّت بطولات فزاع محور التطوير في الرياضات البارالمبية على كافة المستويات، وكان لها تأثير إيجابي على مواصلة دبي مسيرتها الرائعة في تنظيم البطولات الدولية المختلفة".
وأكّد مدير البطولة أن المنظمين أكملوا كافة استعداداتهم للحدث وهم واثقون من تقديم بطولة رائعة.
وكان من بين الحاضرين في هذه المناسبة "سعيد حارب" الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللاعبة الإماراتية من أصحاب الهمم "روضة عبدالله" التي ستشارك في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، "الجائزة الكبرى" للمرة الثانية في غضون أسبوعين.