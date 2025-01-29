400 رياضي من 52 دولة في بطولة فزاع الدولية 2025

وتشمل بعض الأسماء الدولية البارزة أسطورة سباق الكراسي المتحركة السويسري "مارسيل هوج"، والحائز على الميدالية الذهبية مرتين في باريس 2024 "ماكسيم كارابين" من بلجيكا، والبطلة البارالمبية الصينية "وين شياويان" الحائزة على تسع ميداليات ذهبية في باريس 2024، و"وو تشينج"، وهو أيضاً حائز على الميدالية الذهبية البارالمبية عدّة مرات من الصين.