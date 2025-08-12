3 ميداليات للاعبي الإمارات في دورة الجوجيتسو العالمية في "تشنغدو"

حصدت الإمارات ثلاث ميداليات في منافسات اليوم الثاني من دورة الألعاب العالمية تشنغدو 2025.

حصل سعيد الكبيسي على الميدالية الذهبية في وزن تحت 85 كجم بعد سلسلة من المنافسات القوية ضد منافسين من البرتغال وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

وحصل مهدي العولقي على الميدالية الفضية في وزن تحت 77 كجم، فيما حصل محمد السويدي على الميدالية الفضية في وزن تحت 69 كجم.

تعتبر دورة الألعاب العالمية الثانية عشرة (7-17 أغسطس) حدثاً عالمياً بارزاً للرياضات التي لم تدرج بعد في الألعاب الأولمبية، حيث يشارك فيها نحو 5000 رياضي من 118 دولة يتنافسون في 34 رياضة، مما يجعلها واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الدولية.

قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "أثبتت رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات تميزها وقدرتها على النجاح في كل فرصة، مدعومةً بالنمو المتواصل لهذه الرياضة وإنجازات منتخبنا الوطني على الصعيدين القاري والعالمي. وقد رفع رياضيونا اسم الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية، وتزداد أهمية نتيجة اليوم بمشاركة أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا النجاح ثمرة جهود الاتحاد ومبادراته المتواصلة لإعداد رياضيينا لتقديم أفضل أداء."

أعرب الكبيسي عن سعادته الكبيرة بأدائه الذي أهله للفوز بالميدالية الذهبية.

وقال الكبيسي: "دخلت البطولة واثقاً من قدرتي على الفوز بالذهب، لأنها النتيجة الطبيعية للعمل الجاد والتدريب المكثف الذي قمنا به خلال الأشهر الأخيرة".