18 ميدالية وقصة مجد.. الإماراتيات يتربعن على عرش "أم الألعاب"

أكدت الرياضيات الإماراتيات سيطرتهن على برنامج ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية للسيدات 2026، متصدرات جدول الميداليات بـ 18 ميدالية مع اختتام المنافسات يوم الثلاثاء.

على مدار ثلاثة أيام، قدم الوفد الإماراتي أداءً مهيمنًا، حيث أنهى المنافسات بسبع ميداليات ذهبية وخمس فضيات وست برونزيات، محققًا تقدمًا واضحًا على بقية المنافسين ومؤكدًا على ثبات مستواه في جميع ألعاب القوى.

احتلت مصر المركز الثاني إجمالاً بـ 12 ميدالية (ست ذهبيات، ثلاث فضيات، وثلاث برونزيات). وجاء العراق في المركز الثالث بـ 12 ميدالية (ثلاث ذهبيات، ست فضيات، وثلاث برونزيات).

احتلت الأردن المركز الرابع بميداليتين (ثلاث ذهبيات وبرونزية واحدة). وجاءت الكويت في المركز الخامس بتسع ميداليات (ذهبيتان، ثلاث فضيات، وأربع برونزيات).

احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس بخمس ميداليات (ثلاث فضيات وبرونزيتين)، وجاءت ليبيا سابعة بفضية واحدة، وأنهت فلسطين المنافسة بدون ميدالية.



فازت سارة فهد محمد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بسباق 100 متر حواجز للسيدات بزمن قدره 14.62 ثانية. وحلت سارة عبد الكريم الهلال من نادي الخليج في المركز الثاني بزمن 15.00، بينما حصلت الجازي عبد العزيز فرحان من نادي سلوى الصباح على الميدالية البرونزية بزمن 15.36.

حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركزين الأول والثاني في مسابقة القفز بالزانة، حيث فازت شهد عبد الله أحمد بالذهبية بعد تجاوزها ارتفاع 2.60 متر. وحصلت زميلتها اليازية طارق دعي على الفضية بعد أن حققت نفس الارتفاع.

فازت فاطمة يوسف الحوسني من نادي أبوظبي لألعاب القوى بالميدالية الذهبية في رمي القرص بأفضل رقم بلغ 47.06 مترًا. وحصلت ريتاج سالم عسايه من الاتحاد الليبي للرياضة النسائية على الفضية بـ 44.40 مترًا، بينما نالت سلمى هيثم المري، أيضًا من نادي أبوظبي لألعاب القوى، البرونزية بـ 39.37 مترًا.

أضافت فاطمة يوسف الحوسني من نادي أبوظبي لألعاب القوى ذهبية أخرى بعد رميها 12.36 مترًا في دفع الجلة. وحصلت هنية بختيار محمود من نادي الفتاة الرياضي – نينوى على الفضية بـ 11.37 مترًا، بينما نالت الكويتية دانا علي العازمي من نادي سلوى الصباح البرونزية بـ 10.31 مترًا.

حصدت الرياضية الإماراتية مهرة عبدالرحيم عنقلية من نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بزمن قدره 1:03.23. وحلت زميلتها سارة فهد محمد في المركز الثاني بزمن 1:04.60، بينما حصلت سارة عبدالكريم الهلال من نادي الخليج على الميدالية البرونزية بزمن 1:06.46.

كما حصدت الإمارات الميدالية الذهبية في سباق التتابع 4×400 متر للسيدات، حيث سجل نادي الشارقة الرياضي للمرأة زمنًا إجماليًا قدره 4:00.43. وحلت العراق في المركز الثاني بزمن 4:02.15، بينما حصل الأردن على الميدالية البرونزية بزمن 4:03.88.