173 من نخبة الخيول وأبرز النجوم في كأس دبي العالمي

وعلّق "إروان شاربي"، مدير العمليات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، على قوة ترشيحات هذه النسخة، قائلاً: "إن الجودة العالية ومدى قوة ترشيحات هذا العام تعد من بين الأفضل خلال 29 عاماً من استضافة كأس دبي العالمي، فيما تجدر الإشارة إلى أن رومانتيك وارير، لوريل ريفر، سييرا ليون وغولاياث تأتي ضمن أعلى 10 خيول تصنيفاً في العالم في 2024، ومشاركتها المحتملة في الأمسية أمر جميل لعشاق السباقات، كما يسعدنا وجود تمثيل عالمي كبير مع ترشيحات من 20 دولة مختلفة".