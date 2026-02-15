16 من جميلات التنس العالميات يتنافسن على العرش بدبي

أُجريت قرعة بطولة دبي الحرة للتنس WTA 1000، لتحديد مسار البطولة نحو النهائي.

تضم نسخة هذا العام 16 لاعبة من أفضل 20 لاعبة في العالم – بما في ذلك الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة إيلينا ريباكينا، والمصنفة الخامسة عالمياً كوكو غوف، وبطلة دبي التاريخية للعام الماضي ميرا أندريفا.

تقام النسخة السادسة والعشرون من الحدث النسائي البارز في المدينة، في استاد سوق دبي الحرة للتنس الذي تم تجديده، وستمتد من 15 إلى 24 فبراير وتضم ست فائزات ببطولات جراند سلام فردي يتقاسمن تسعة ألقاب جماعية بينهن.

بينما حصلت المصنفات الثماني الأوائل على إعفاء من الدور الأول، فإن المصنفة الأولى عالمياً والثالثة عالمياً ريباكينا – التي انتصرت في ملبورن قبل بضعة أسابيع فقط – في طريقها لمواجهة في الدور الثاني مع الألمانية تاتيانا ماريا.

في النصف الآخر من القرعة، قد تواجه المصنفة الثانية أماندا أنيسيموفا الفائزة ببطولتي جراند سلام باربورا كرايتشيكوفا – الفائزة هنا في عام 2023 – في دور الـ 32، إذا نجحت الأخيرة في تجاوز مباراتها في الدور الأول مع أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

يضم نصف قرعة ريباكينا أيضاً أسماء مثل بطلة أمريكا المفتوحة 2023 غوف (المصنفة الثالثة)، والمصنفة التاسعة عالمياً إيلينا سفيتولينا (المصنفة السابعة)، وبطلة فرنسا المفتوحة 2017 يلينا أوستابينكو (المصنفة العاشرة)، والبريطانية المصنفة الأولى إيما رادوكانو، والنجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا من الفلبين – التي ستواجه المحظوظة هايلي بابتيست من الولايات المتحدة الأمريكية للتقدم إلى مباراة الدور الثاني مع الفائزة ببطولة دبي 2024 ياسمين باوليني.