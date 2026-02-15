16 من جميلات التنس العالميات يتنافسن على العرش بدبي

أُجريت قرعة بطولة دبي الحرة للتنس WTA 1000، لتحديد مسار البطولة نحو النهائي.
تضم نسخة هذا العام 16 لاعبة من أفضل 20 لاعبة في العالم – بما في ذلك الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة إيلينا ريباكينا، والمصنفة الخامسة عالمياً كوكو غوف، وبطلة دبي التاريخية للعام الماضي ميرا أندريفا.
تقام النسخة السادسة والعشرون من الحدث النسائي البارز في المدينة، في استاد سوق دبي الحرة للتنس الذي تم تجديده، وستمتد من 15 إلى 24 فبراير وتضم ست فائزات ببطولات جراند سلام فردي يتقاسمن تسعة ألقاب جماعية بينهن.
بينما حصلت المصنفات الثماني الأوائل على إعفاء من الدور الأول، فإن المصنفة الأولى عالمياً والثالثة عالمياً ريباكينا – التي انتصرت في ملبورن قبل بضعة أسابيع فقط – في طريقها لمواجهة في الدور الثاني مع الألمانية تاتيانا ماريا.
في النصف الآخر من القرعة، قد تواجه المصنفة الثانية أماندا أنيسيموفا الفائزة ببطولتي جراند سلام باربورا كرايتشيكوفا – الفائزة هنا في عام 2023 – في دور الـ 32، إذا نجحت الأخيرة في تجاوز مباراتها في الدور الأول مع أناستاسيا بافليوتشينكوفا.
يضم نصف قرعة ريباكينا أيضاً أسماء مثل بطلة أمريكا المفتوحة 2023 غوف (المصنفة الثالثة)، والمصنفة التاسعة عالمياً إيلينا سفيتولينا (المصنفة السابعة)، وبطلة فرنسا المفتوحة 2017 يلينا أوستابينكو (المصنفة العاشرة)، والبريطانية المصنفة الأولى إيما رادوكانو، والنجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا من الفلبين – التي ستواجه المحظوظة هايلي بابتيست من الولايات المتحدة الأمريكية للتقدم إلى مباراة الدور الثاني مع الفائزة ببطولة دبي 2024 ياسمين باوليني.
قالت إيالا، التي حضرت القرعة ومن المؤكد أنها ستجذب دعماً فلبينياً كبيراً عندما تبدأ حملتها يوم الأحد الساعة 7 مساءً في الملعب الرئيسي: “يتغير الجو كثيراً عندما يكون هناك الكثير من الأشخاص المتحمسين. هذا يعني لي الكثير، لأنه يجعلني أشعر وكأنني في بيتي عندما أسافر لأسابيع عديدة من العام. وأعتقد أن هذا الشعور متبادل للكثير من العمال الفلبينيين في الخارج. أعلم أن هناك عدداً كبيراً منهم هنا في الشرق الأوسط، لذا فمن المهم جداً للناس أن يروا أنفسهم في الآخرين. هذا ما يجعل الأمر مميزاً هنا.”
سيحظى مجتمع الكابايان أيضًا بفرصة مشاهدة ليلى فرنانديز، الكندية من أصل فلبيني، في الملعب الرئيسي عندما تواجه المصنفة رقم 13 ليودميلا سامسونوفا في وقت مبكر من بعد الظهر.
على الجانب الآخر من القرعة، بالإضافة إلى أصغر فائزة بلقب 1000 نقطة من رابطة محترفات التنس WTA’s أندريفا والمصنفة السادسة عالمياً جيسيكا بيجولا، ستتبع النجمة اليونانية ماريا ساكاري ظهورها في نصف نهائي الدوحة الأسبوع الماضي بمباراة الدور الأول ضد المصنفة رقم 16 إيفا يوفيتش. تمثل بطولة دبي لهذا العام Jovic’s أول ظهور ليوفيتش في الشرق الأوسط، وقد أعجبت بالفعل بما رأته – والذي يتضمن الكثير من الإمارة بعد أن استمتعت بالمناظر البانورامية للمدينة من أعلى مبنى في العالم، برج خليفة.
“لم أتمكن من رؤية الكثير من لعب [ماريا] في الدوحة، لذا سأتحدث مع مدربي وسنقوم ببعض الاستكشاف،” قالت الأمريكية البالغة من العمر 18 عامًا. “ليس من السهل أبدًا اللعب ضد شخص يدخل الأسبوع بثقة كبيرة وهي بالتأكيد في منطقة المباراة، لكنني سأفعل كل ما بوسعي.”
قادت حدث القرعة الرسمية مشرفة رابطة محترفات التنس WTA كلير وود، وانضم إليها راميش سيدامبي، المدير العام لدبي فري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة؛ صلاح تهلك، نائب المدير العام لدبي فري، ومدير بطولة دبي للتنس الحرة؛ حكم رابطة محترفات التنس WTA كارلوس راموس؛ سينيد السباعي، نائب الرئيس الأول للتسويق في دبي فري؛ وكأس البطولة الشهير على شكل إبريق قهوة فضي.
“بداية أسبوع رابطة محترفات التنس WTA دائمًا ما تكون مثيرة بالنسبة لنا لأنها تمنحنا فرصة لعرض بعض التحسينات التي قمنا بها في العام الماضي،” قال سيدامبي، الذي أكد وجود ملعب رقم واحد جديد بسعة 2000 مقعد، بالإضافة إلى قرية تنس موسعة.
أعلن تهلك عن البطاقات الأربع البرية خلال القرعة، حيث انضمت الموهبة التركية زينب سونميز إلى سارة بيليك من جمهورية التشيك، ولولو صن من نيوزيلندا، وجانيس تين من إندونيسيا. وفي مفارقة في القرعة، ستواجه سونميز بيليك على مكان في الدور الثاني، مع تحديد موعد المباراة في الملعب الرئيسي مباشرة بعد مباراة إيالا ضد بابتيست.
التذاكر معروضة للبيع الآن لبطولات 2026، بأسعار تبدأ من 65 درهمًا.
