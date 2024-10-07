16 ألف مشجع يتحدون الطقس لمتابعة مباراة الهند وباكستان

"إن مشاهدة أي مواجهة بين الهند وباكستان أمر مثير وممتع دائماً. ولكن من المدهش اليوم أن نشاهد مباراة نسائية ونحن 11 صديقاً معاً، نرتدي قمصاناً متشابهة"، هكذا قال تشاندرا الذي كان يعيش في نفس المنطقة في رانشي مع عائلة إم إس دوني.